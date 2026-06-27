荔枝園 驚見女裹屍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨發現一具保鮮膜裹覆的女屍，警方拘提三名男子，三人稱死者吸毒過量暴斃，擔心曝光才<a href='/search/tagging/2/棄屍' rel='棄屍' data-rel='/2/103673' class='tag'><strong>棄屍</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>今天相驗釐清死因。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨發現一具保鮮膜裹覆的女屍，警方拘提三名男子，三人稱死者吸毒過量暴斃，擔心曝光才棄屍，檢察官今天相驗釐清死因。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園，昨天發現一具由保鮮膜及棉被裹覆的女屍，警方拘提三名涉案的林姓男子，三人否認行凶，供稱今年三月底一起吸毒，死者因吸食過量死亡，因害伯被發現，才裹覆屍體共同棄屍，女屍身分待調查，檢察官今天將相驗釐清案情。

警方指出，昨天上午九時許，有民眾路過芬園鄉大埔村八卦山區荔枝園時，發現路邊草叢中有個用保鮮膜包覆的長條物，疑似屍體，旋即向警方報案。員警到場拆封，發現屍體先用棉被包住，再用保鮮膜裹覆，由於時間甚久，屍體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，確認是一具女屍。

警方查訪附近住戶，獲知附近常有男女在一處工寮出入，經查證相關人身分，將附近年齡約在五十二到六十歲的三名林姓男子拘提到案。

據調查，三名男子均是毒品人口，但都稱稱沒有殺人，他們表示三月底時，曾與女子一起在工寮吸食安非他命，當時死者疑因吸食過量死亡。三人害怕被發現，才用保鮮膜及棉被包覆女屍，一起抬到附近的荔枝園內棄屍。

警方對三名林姓男子的說法持保留態度，懷疑供詞避重就輕，預計今天移送地檢署偵訊，由檢察官釐清女子死因是否與三人有關。

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