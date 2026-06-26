高鐵左營站七旬婦揮鉗嚇壞旅客 警制伏送醫 查辦恐嚇

高鐵左營站今天晚間1名七旬施姓婦人不明原因，在車站候車大廳疑持械對人揮舞。3名旅客合力阻止，鐵路警察也聞聲立即趕到，制伏婦人後將她帶離。據警方了解，婦人疑疾病發作，情緒不穩，已通報119將婦人強制就醫，幸沒造成其他旅客受傷。

今晚6時50分許，施婦在高鐵左營站2樓大廳大呼小叫，並與過往的旅客拉扯，引起全場注意。鐵路警察局高雄分局獲報，立即派員到場處理。

鐵路警察局高雄分局表示，員警到場後先將施婦帶返派出所了解情況，隨後通報119救護人員到場評估，考量其身心狀況，依法協助強制就醫。

警方了解，婦人疑因疾病發作、情緒不穩，拿1把鐵鉗揮舞，並無持刀情形，警方制伏婦人後也從她身上取得鐵鉗，事後也無旅客對她提告，警方將依恐嚇公眾罪嫌將婦人移送橋頭地檢署偵辦。