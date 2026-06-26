聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵左營站七旬婦揮鉗嚇壞旅客 警制伏送醫 查辦恐嚇

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高鐵左營站今天晚間1名七旬施姓婦人不明原因，在車站候車大廳疑持械對人揮舞。3名旅客合力阻止，鐵路警察也聞聲立即趕到，制伏婦人後將她帶離。據警方了解，婦人疑疾病發作，情緒不穩，已通報119將婦人強制就醫，幸沒造成其他旅客受傷。

今晚6時50分許，施婦在高鐵左營站2樓大廳大呼小叫，並與過往的旅客拉扯，引起全場注意。鐵路警察局高雄分局獲報，立即派員到場處理。

鐵路警察局高雄分局表示，員警到場後先將施婦帶返派出所了解情況，隨後通報119救護人員到場評估，考量其身心狀況，依法協助強制就醫。

警方了解，婦人疑因疾病發作、情緒不穩，拿1把鐵鉗揮舞，並無持刀情形，警方制伏婦人後也從她身上取得鐵鉗，事後也無旅客對她提告，警方將依恐嚇公眾罪嫌將婦人移送橋頭地檢署偵辦。

七旬婦人在高鐵左營站持鉗揮舞，警民合力制伏她。圖／擷取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」
七旬婦人在高鐵左營站持鉗揮舞，警民合力制伏她。圖／擷取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」

高鐵 警察 恐嚇

延伸閱讀

疑鐵道迷拍照送命…男站鐵軌旁拍列車 司機員鳴笛急煞仍撞上

中壢婦散步突發失智呆站路口 警暖心關懷助她團圓

為清理排水溝…高雄婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

大雨狂炸！高鐵新竹苗栗站間邊坡滑動告警 一度暫停近19分鐘

相關新聞

男剪刀插喉亡！高雄旗津傳命案 警方介入釐清

高雄市旗津區一處民宅今天清晨驚傳死亡案件，一名年約60歲的男子被家人發現在家中氣絕身亡，救護人員趕抵現場時，發現男子「喉嚨插著利刃」已明顯死亡，不過警方初步勘驗現場並未發現外力介入跡象，詳細死因仍有待進一步相驗釐清。

荔枝園 驚見女裹屍

彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園，昨天發現一具由保鮮膜及棉被裹覆的女屍，警方拘提三名涉案的林姓男子，三人否認行凶，供稱今年三月底一起吸毒，死者因吸食過量死亡，因害伯被發現，才裹覆屍體共同棄屍，女屍身分待調查，檢察官今天將相驗釐清案情。

高鐵左營站七旬婦揮鉗嚇壞旅客 警制伏送醫 查辦恐嚇

高鐵左營站今天晚間1名七旬施姓婦人不明原因，在車站候車大廳疑持械對人揮舞。3名旅客合力阻止，鐵路警察也聞聲立即趕到，制伏婦人後將她帶離。據警方了解，婦人疑疾病發作，情緒不穩，已通報119將婦人強制就醫，幸沒造成其他旅客受傷。

成功嶺302旅又出包！洗碗噴到泡沫口角慘遭餐盤K頭 二兵送醫縫4針

台中成功嶺陸軍步兵302旅上周才驚傳一名中士拿T91電子訓練槍追著射擊高姓士兵成傷送醫，今又出包，傳出林姓二等兵在午餐後，遭陳姓二等兵洗碗泡沬濺到身上發生口角，涉嫌拿餐盤砸向陳男，致陳男臉部受傷，送醫縫4針。陸軍十軍團今證實，已將林男送憲兵隊調查，陳男已返回部隊休養。

影／萬里退休義消副分隊長撞號誌桿送醫不治 疑身體不適失控滑行

新北萬里蕭姓退休義消副分隊長今天下午開車新北市萬里區景美路一處廢棄加油站前，碰撞對向閃燈號誌桿後停止，救護人員到場他已無呼吸心跳，送醫搶救晚間宣告不治。警方調查，疑因身體不適致車輛緩慢滑行至對向，已報請基隆地檢署相驗釐清死因。

疑鐵道迷拍照送命 站鐵軌旁拍北上列車 遭南下區間特快撞上

彰化縣75歲張姓男子今晨遭台鐵南下3005區間特快撞擊，送醫急救不治。據調查，張男疑似拿手機站在鐵道旁拍照，列車司機員鳴笛警示並急煞仍撞上張男，車禍真正發生原因有待進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。