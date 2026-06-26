成功嶺302旅又出包！洗碗噴到泡沫口角慘遭餐盤K頭 二兵送醫縫4針

台中成功嶺陸軍步兵302旅上周才驚傳一名中士拿T91電子訓練槍追著射擊高姓士兵成傷送醫，今又出包，傳出林姓二等兵在午餐後，遭陳姓二等兵洗碗泡沬濺到身上發生口角，涉嫌拿餐盤砸向陳男，致陳男臉部受傷，送醫縫4針。陸軍十軍團今證實，已將林男送憲兵隊調查，陳男已返回部隊休養。

陸軍步兵302旅近來風波不斷，今年4月爆出李姓中士班長恐嚇役男「誰敢打，我就弄你們、操死你們」事件，上周一傳出張姓中士手持訓練用「T91電子訓練槍」填裝BB彈，追逐射擊1名高姓士兵，今再爆鬥毆事件。

據了解，陳姓二等兵在午餐後，將洗碗的泡沫濺到一旁林姓二等兵身上，雙方爆發口角衝突，林男一氣之下，涉嫌拿餐盤狠砸陳男，導致陳男臉部受傷，幹部聽見爭吵聲音後，立即到場制止，並將陳男初步包紮後送醫救治。

十軍團說明，林男已移送憲兵隊調查，並聯繫上家屬，強調將依相關規範懲處及強化部隊法紀教育宣導，以杜絕後續類似案件發生。