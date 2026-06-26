影／萬里退休義消副分隊長疑身體不適 撞號誌桿「失控滑行」送醫不治

新北萬里蕭姓退休義消副分隊長今天下午開車新北市萬里區景美路一處廢棄加油站前，碰撞對向閃燈號誌桿後停止，救護人員到場他已無呼吸心跳，送醫搶救晚間宣告不治。警方調查，疑因身體不適致車輛緩慢滑行至對向，已報請基隆地檢署相驗釐清死因。

金山警分局調查，66歲蕭姓男子今天下午5時17分駕駛自小客車，沿台2線由基隆往萬里方向行駛，行經萬里區景美路一處廢棄加油站前時，疑因身體不適致車輛緩慢滑行至對向車道，碰撞閃燈號誌桿後停止。

消防局救護人員到場發現蕭男已無呼吸心跳，立即送往基隆長庚醫院急救，經院方搶救後晚間宣告不治。死者為萬里消防分隊前義消副分隊長，110年退休。

金山分局交通分隊及萬里分駐所員警獲報趕赴現場處理，實施交通疏導，事故現場未影響交通；已通知家屬製作筆錄，並報請基隆地方檢察署檢察官刑事相驗釐清死因，事故肇事原因則由交通分隊持續調查釐清中。

萬里退休義消副分隊長撞號誌桿送醫不治，疑身體不適失控滑行。記者游明煌／翻攝