疑鐵道迷拍照送命…男站鐵軌旁拍列車 司機員鳴笛急煞仍撞上

彰化縣75歲張姓男子今晨遭台鐵南下3005區間特快撞擊，送醫急救不治。據調查，張男疑似拿手機站在鐵道旁拍照，列車司機員鳴笛警示並急煞仍撞上張男，車禍真正發生原因有待進一步釐清。

張男上午躺在鐵道旁水溝，彰化縣消防局據報出動1輛救護車、1輛消防車、4名消防人員，初步評估沒呼吸心跳，做好背板等固定裝置即送醫，到院急救半小時宣告不治。

鐵路警察局台中分局員林派出所表示，今上午6時45五分接獲通報，指員林站至社頭站的223公里處發生行人侵入鐵道事故，調查發現3005次列車看見張男疑似站立鐵道旁拍照，立即鳴笛並緊急煞車仍撞上張男，列車長下車察看發現火車頭有擦撞痕跡，但沒看到人或物體，消防員協助找尋，直到7點39分台鐵人員在火車停住地方往北約100公尺的水溝裡發現張男。

據了解，張男是鐵道迷，事發疑似拿手機拍攝北上列車，沒注意南下列車駛近，當場遭撞飛跌落鐵道旁水溝，因沒帶身分證件以致警方一度無法確認身分，採集指紋比對後才確認身分，通知張男家屬指認。

3005次列車事故造成員林至社頭上午6點45分起採西正線單線雙向行車，上、下行列車均延誤，事故處理完成，上午8點30分起恢復正常行車。