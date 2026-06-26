貨車綑綁不當10多桶瓦斯桶掉落路面 嚇壞路過人車…警依規定開罰

吳姓男子今天下午開貨車載運瓦斯桶，行經新北市新店區疑綑綁不當導致10多桶瓦斯桶掉落路面，嚇壞路過人車，所幸無人車遭波及，警方依規定開罰。

今天下午1時57分，新北市新店區安康路3段發生一起貨物掉落事故。吳姓男子（26歲）駕駛小貨車行經該路段時，車斗搭載的瓦斯桶因綑綁繩索扣環鬆脫，導致約10多桶瓦斯瓶散落路面，所幸未造成人員傷亡或交通嚴重回堵。

轄區新店警分局雙城派出所獲報後，立即派遣員警趕赴現場處理。經初步調查，吳男當時正載運約20瓶（含16公斤及20公斤規格）瓦斯桶，預計前往三峽地區送貨。

行駛途中，疑因貨物固定裝置失效，導致半數瓦斯桶滑落至路中央。警方抵達現場後，第一時間通報消防人員到場戒備，並確認現場無瓦斯洩漏情形。

在警方及消防人員協助下，將散落一地的瓦斯桶全數移回車上，並依規定重新綑綁加固，現場交通迅速恢復順暢。

針對此起事故，警方強調，貨物裝載不穩不僅威脅用路人安全，更屬違規行為。吳姓駕駛之行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」之規定。員警當場依據法規對其製單告發，將面臨3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

吳姓男子今天下午開貨車載運瓦斯桶，疑綑綁不當導致10多桶瓦斯桶掉落路面，嚇壞路過人車，所幸無人車遭波及，警方依規定開罰。記者王長鼎／翻攝

吳姓男子今天下午開貨車載運瓦斯桶，疑綑綁不當導致10多桶瓦斯桶掉落路面，嚇壞路過人車，所幸無人車遭波及，警方依規定開罰。記者王長鼎／翻攝