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竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

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竹北豪雨釀意外！49歲女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

受米克拉颱風外圍環流、鋒面及西南風影響，竹縣更是頻傳嚴重淹水災情，今天傳出竹北市博愛街、新豐鄉榮華街2人失聯，其中1名49歲的黃姓女子受困BMW車內，滅頂失蹤，警消獲報出動搜索後，找到倒臥的黃女，已明顯死亡，至於榮華街巡視農地後失蹤的民眾仍在搜索中。

新竹縣消防局指出，上午接獲其家屬通報，竹北市博愛街一帶因積淹水造成一輛汽車受困，車內人員失聯。第一大隊、竹北及豐田分隊立即出動人車前往，並同步派遣船艇及無人機協助搜尋。消防人員沿博愛街周邊及環北路一段一帶涉水搜索，並以船艇擴大範圍，期間於環北路一段350巷附近發現失聯車輛，車輛已經滅頂，該車呈車頭朝下狀態，經初步檢查車內未見失聯者。

隨後持續在周邊擴大搜尋，於今天下午2點55分尋獲失聯者49歲的黃姓女子，且已明顯死亡未送醫，後續交由警方接手處理。

另一起案件則發生於新豐鄉榮華街周邊農地，有民眾通報家屬巡視農地後失聯，初步研判可能不慎跌落農地旁排水溝。消防局隨即派遣山崎分隊人車前往搜尋，因現場排水溝狹窄且水流湍急，消防人員採岸巡方式沿排水溝向下游持續搜索，截至目前仍未尋獲65歲男性失聯者，搜救行動持續進行中。

消防局提醒，近期受降雨影響，各地積淹水與排水溝、水圳水流湍急，呼籲民眾豪雨期間避免進入積水區域、河川、排水溝及低窪地帶活動，如遇緊急狀況應立即撥打119求助，以確保人身安全。

消防單位於上午9時多接獲報案後趕赴現場搜尋，發現車輛已遭淹沒。圖／新竹縣消防局提供
消防單位於上午9時多接獲報案後趕赴現場搜尋，發現車輛已遭淹沒。圖／新竹縣消防局提供

經持續搜救後，今天下午近3點於車外尋獲該名女子，已明顯死亡。圖／新竹縣消防局提供
經持續搜救後，今天下午近3點於車外尋獲該名女子，已明顯死亡。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣 豪雨

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