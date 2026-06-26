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桃園冷血司機惡意輾壓！狗狗慘死家門口 監視器揪惡行

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

黃姓男子去年3月某天清晨，駕駛客貨車行經桃園市新屋區永田路時，明知前方有隻小狗，竟加速衝撞並以車輪狠踹輾壓，導致犬隻臟器破裂慘死，陳姓飼主調閱監視器，向桃園市動物保護處悲憤陳情，桃園地檢署偵結，將黃男依違反動物保護法提起公訴。

起訴書指出，65歲的黃姓男子在2025年3月24日上午7時2分左右，駕駛自用小客貨車，行經桃園市新屋區永田路一處民宅附近。當時，陳姓女子飼養的愛犬正悠閒地在車輛前方漫步。

豈料，黃男非但沒有減速慢行或鳴喇叭示警，反而基於故意傷害動物的犯意，直接駕車朝犬隻撞擊，強大的撞擊力道當場將小狗撞翻，隨後車輛的右前輪與右後輪更是毫不留情地連續輾過狗兒的身體，狗狗承受巨大痛苦，因傷勢過重、重要器官功能喪失而死亡。

飼主陳小姐事後發現愛犬倒臥血泊，調閱周邊監視器畫面查看，才驚覺愛犬遭遇橫禍，且根本不是單純的意外車禍，而是遭到惡意輾殺，陳小姐痛心之餘，立即檢具錄影畫面等關鍵證據，向桃園市政府動物保護處陳情；動保處介入調查後，確認黃男行徑惡劣且事證明確，全案函送桃園地方檢察署偵辦。

檢方開偵查庭時，黃男看見監視器畫面等鐵證如山，無從賴帳，只能認罪。檢方認為，動保法明確規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，黃男卻無視生命尊嚴，故意駕車使動物遭受傷害致死。

檢方認定黃男涉犯動物保護法第6條規定，正式依同法第25條第1款「故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪嫌」提起公訴，黃男將面臨兩年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

黃姓司機去年3月27日上午7時，駕駛客貨車行經新屋區永田路一帶，看見路上有小狗竟然直接撞倒並輾壓，狗狗傷重不治，飼主調監視器發現司機惡行，向動保處陳情，桃園地檢署依違反動保法起訴。記者陳恩惠／攝影
黃姓司機去年3月27日上午7時，駕駛客貨車行經新屋區永田路一帶，看見路上有小狗竟然直接撞倒並輾壓，狗狗傷重不治，飼主調監視器發現司機惡行，向動保處陳情，桃園地檢署依違反動保法起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 狗狗

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