影／險釀悲劇！北市行人斑馬線小跑步 遇砂石車右轉差點被收掉

有人在threads上傳行車記錄器影像，畫面可見一名行人闖紅燈過馬路，而綠燈行駛的砂石車沒停讓直接右轉，行人差點被撞到，所幸反應快急忙跳開，畫面險象環生。轄區警方指出，目前尚未接獲相關檢舉，若事證明確將依法舉發，不過若砂石車司機因視線死角導致，將勸導不舉發。

影片曝光引發熱議，畫面可見是在台北市中山區中山北路與民生東路口，發文者稱「學長上輩子應該做了不少好事」，當時一名婦人疑見紅燈仍從路口出發小跑步過馬路，沒想到跑不到3秒鐘，砂石車直接右轉，婦人見「差點被收掉」嚇得停下腳步急忙往回走，期間一度踉蹌跌倒。

不少網友留言說，「行人號誌都讀秒完變紅燈了，行人怎麼還故意要硬過斑馬線啊？而且砂石車很明顯就看不到她了」、「闖紅燈還不夠還要用衝的」、「行人號誌早就變紅燈了⋯⋯」。

中山警方指出，經檢視影像內容，行人及砂石車駕駛人均涉有違反道路交通管理相關規定情形，將調閱相關影像等資料查明，若違規事證明確，將依法舉發。

警方說，目前未收到相關檢舉事證，考量砂石車司機疑因視線死角導致未停讓，若收到民眾檢舉將通知司機說明、陳述意見，若屆時有無法避讓因素，將援引道交條例第12條第15款「因客觀具體事實，致違反本條例規定係出於不得已之行為」施以勸導，免予舉發。

警方呼籲，駕駛人行經路口應確實遵守交通規則，主動停讓行人；行人亦應依號誌指示通行，共同維護交通安全，營造友善用路環境。

一名婦人疑見紅燈仍從路口出發小跑步過馬路，沒想到跑不到3秒鐘，砂石車直接右轉，婦人見「差點被收掉」嚇得停下腳步急忙往回走，期間一度踉蹌跌倒。記者翁至成／翻攝