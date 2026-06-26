男剪刀插喉亡！高雄旗津傳命案 警方介入釐清

高雄市旗津區一處民宅今天清晨驚傳死亡案件，一名年約60歲的男子被家人發現在家中氣絕身亡，救護人員趕抵現場時，發現男子「喉嚨插著利刃」已明顯死亡，不過警方初步勘驗現場並未發現外力介入跡象，詳細死因仍有待進一步相驗釐清。

救護人員是在今天清晨6時許接獲民眾報案，指旗津區某民宅有民眾需要緊急救護，救護人員趕往現場進入屋內時，發現該名60歲男子已無生命跡象。

據了解，該名60歲男子近期飽受疾病折磨，經常需要進出醫院治療，導致情緒相當低落，更曾向家屬透露沮喪念頭，家屬今天清晨前往查看時，赫然發現這起悲劇，悲痛萬分地趕緊報警求助。

警方在屋內並無發現打鬥或攀爬痕跡，也未發現有外力介入的形跡，將依法報請高雄地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切的死亡原因。

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