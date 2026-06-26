員警擔心發生危險，主動上前將神情迷惘的陳婦帶回派出所歇息。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名年約80歲的陳姓婦人，日前上午向家人表示要外出出遊，不料途中疑似失智症突然發作，11時許竟獨自在延平路與中央西路口迷途徘徊。中壢警分局員警在巡邏時及時發現，因當時天空飄著細雨，員警擔心發生危險，主動上前將神情迷惘的陳婦帶回派出所歇息，並利用警政系統成功比對身分聯繫家屬，順利讓陳婦平安返家。

員警關懷詢問 陳婦 姓名、住址及家屬資料，卻對自己的身分一無所知。圖：讀者提供

中壢派出所說明，警員孟翔、楊明諺、李融合日前上午11時許巡邏行經延平路與中央西路口時，當時天空飄著濛濛細雨，員警發現陳婦獨自在路口徘徊。老婦人儀容整潔、衣著穿戴整齊，看起來就像一般外出散步的長者，但神情略顯迷惘，不時停下腳步四處張望，員警察覺有異，立即主動上前關心。

經員警關懷詢問陳婦姓名、住址及家屬資料，卻對自己的身分一無所知，也說不出住在哪裡，疑似失智症突然發作。擔心她繼續在雨中行走發生危險，員警先將她帶返派出所稍作歇息，同時透過警政系統查詢比對身分，順利聯繫上家屬。

家屬表示，母親住在距離發現地點約2公里外的執信一街，平日生活都能自理，外出也都能自行返家，沒想到當天疑似失智症突然發作，早上說要出遊怎麼跑到派出所了。兒子表示，未來會更加留意母親的身體及外出狀況，並感謝警方細心協助，讓母親平安返家。

中壢警分局長林鼎泰表示，對許多高齡長者而言，一次再平常不過的外出，都可能因身體狀況或記憶變化而找不到回家的路。提醒家屬平時多加留意長者外出情形，可配戴防走失手鍊、攜帶聯絡資訊卡或使用定位設備，萬一發現長者失聯，應立即向警方報案，共同守護長者平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢婦散步突發失智呆站路口 警暖心關懷助她團圓