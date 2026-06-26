快訊

扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

趁現在快買！蘋果14款產品沒漲價iPhone 17、Apple Watch、AirPods逃過一劫

重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢婦散步突發失智呆站路口 警暖心關懷助她團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

S 24961056 0
員警擔心發生危險，主動上前將神情迷惘的陳婦帶回派出所歇息。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名年約80歲的陳姓婦人，日前上午向家人表示要外出出遊，不料途中疑似失智症突然發作，11時許竟獨自在延平路與中央西路口迷途徘徊。中壢警分局員警在巡邏時及時發現，因當時天空飄著細雨，員警擔心發生危險，主動上前將神情迷惘的陳婦帶回派出所歇息，並利用警政系統成功比對身分聯繫家屬，順利讓陳婦平安返家。

S 24961058 0
員警關懷詢問陳婦姓名、住址及家屬資料，卻對自己的身分一無所知。圖：讀者提供

中壢派出所說明，警員孟翔、楊明諺、李融合日前上午11時許巡邏行經延平路與中央西路口時，當時天空飄著濛濛細雨，員警發現陳獨自在路口徘徊。老婦人儀容整潔、衣著穿戴整齊，看起來就像一般外出散步的長者，但神情略顯迷惘，不時停下腳步四處張望，員警察覺有異，立即主動上前關心。

經員警關懷詢問陳婦姓名、住址及家屬資料，卻對自己的身分一無所知，也說不出住在哪裡，疑似失智症突然發作。擔心她繼續在雨中行走發生危險，員警先將她帶返派出所稍作歇息，同時透過警政系統查詢比對身分，順利聯繫上家屬。

家屬表示，母親住在距離發現地點約2公里外的執信一街，平日生活都能自理，外出也都能自行返家，沒想到當天疑似失智症突然發作，早上說要出遊怎麼跑到派出所了。兒子表示，未來會更加留意母親的身體及外出狀況，並感謝警方細心協助，讓母親平安返家。

中壢警分局長林鼎泰表示，對許多高齡長者而言，一次再平常不過的外出，都可能因身體狀況或記憶變化而找不到回家的路。提醒家屬平時多加留意長者外出情形，可配戴防走失手鍊、攜帶聯絡資訊卡或使用定位設備，萬一發現長者失聯，應立即向警方報案，共同守護長者平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢婦散步突發失智呆站路口 警暖心關懷助她團圓

失智症 中壢

延伸閱讀

新北警上班17小時猝逝　分局檢討嚴格要求下班交接

差點趕不上火車！女遊客台東太麻里散心遇狗群包圍 嚇得報警求救

連續執勤17小時 新北45歲警員疑過勞死

網銀轉帳要用點數卡開通？龍潭男3萬血汗錢險遭詐

相關新聞

男剪刀插喉亡！高雄旗津傳命案 警方介入釐清

高雄市旗津區一處民宅今天清晨驚傳死亡案件，一名年約60歲的男子被家人發現在家中氣絕身亡，救護人員趕抵現場時，發現男子「喉嚨插著利刃」已明顯死亡，不過警方初步勘驗現場並未發現外力介入跡象，詳細死因仍有待進一步相驗釐清。

北車南三門傳街友衝突 他聊天期間「看人不爽」怒揮拳

台北車站南三門外昨天傳出街友衝突，40歲劉姓男子和60歲徐姓男子聊天期間，劉男疑情緒失控，突然看徐不爽，就是一陣毆打，在場民眾見狀報警，警方趕抵在附近找到動手的劉男，警詢後依傷害罪嫌送辦。

台南中西區住宅3樓雜物起火 大批消防人車趕往搶救

台南中西區民族路二段一棟3樓建物今上午8時許傳出火警，大火從3樓竄出，濃煙密布，台南消防局據報後調派大批人車趕往滅火，破門後發現3樓雜物起火，立即出水搶救，所幸屋內並無人員，火勢撲滅後，屋主表示有財損需要火調，消防局說，起火原因仍待進一步調查。

台鐵3005區間特快撞上橫越鐵道六旬男 滾溝救出送醫不治

彰化縣台鐵永靖站今天上午發生意外事故，1名年約60歲男子疑似橫越鐵道，火車剎車不及撞上，男子倒地滾入鐵道旁水溝，經救護車送醫急救約半小時不治。男子身分及車禍真正原因有待進一步調查。

影／天雨國1汐止段小貨車追撞客車 駕駛夾車內OHCA送醫

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。

影／國1北上林口9車連環撞8人送醫 車流回堵8公里

國道1號北向42.8公里林口B出口今天上午6時許發生9車連環車禍，目前車流回堵超過8公里，警方呼籲趕時間的民眾提前改道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。