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台南中西區住宅3樓雜物起火 大批消防人車趕往搶救
台南中西區民族路二段一棟3樓建物今上午8時許傳出火警，大火從3樓竄出，濃煙密布，台南消防局據報後調派大批人車趕往滅火，破門後發現3樓雜物起火，立即出水搶救，所幸屋內並無人員，火勢撲滅後，屋主表示有財損需要火調，消防局說，起火原因仍待進一步調查。
消防局上午8時05分受理報案，指民族路二段住宅火警，抵達現場後，發現火場是3樓鋼筋混凝土建物，有白煙自3樓竄出，火勢一發不可收拾。
消防局前後調派二梯次，合計16車、41人到場灌救，火勢於8時32分控制，隨後於8時47分被撲滅。據調查，現場燃燒3樓雜物，燃燒面積約20平方公尺。
屋主據報趕抵現場，指屋內並無人員，不清楚起火原因。屋主也向消防局申請火場調查，進一步釐清。
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