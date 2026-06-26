台鐵3005區間特快撞上橫越鐵道六旬男 滾水溝救出送醫不治

彰化縣台鐵永靖站今天上午發生意外事故，1名年約60歲男子疑似橫越鐵道，火車剎車不及撞上，男子倒地滾入鐵道旁水溝，經救護車送醫急救約半小時不治。男子身分及車禍真正原因有待進一步調查。

據了解，這名男子上午約7點半行經距台鐵永靖站100公尺的鐵道，不知何故穿越鐵道被台中駛往屏東的3005區間特快撞上，火車緊急剎車，彰化縣消防局據報出動1輛救護車、1輛消防車、4名消防人員趕到。

列車長下車察看發現火車頭有擦撞痕跡，但沒看到人或物體，消防員協助找尋，直到7點39分台鐵人員在火車停靠處往北約100公尺的水溝裡發現傷者，消防人員初步檢查傷者已呼吸心跳，立即給予心肺復甦術、實施體外電擊，並建立呼吸道、戴頸圈和使用長背板固定等適當處置，送往員榮醫院，到院急救半小時仍不治。

3005區間特快車上的上百名通勤族因此延誤上班，及處理車禍事故約一小時只能單向行駛，相關事宜均由台鐵處理中。

彰化縣一名路人被台中駛往屏東的台鐵3005區間特快撞到，送醫急救。圖／民眾提供