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影／天雨國1汐止段小貨車追撞客車 駕駛夾車內OHCA送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝
疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市消防局今天上午6時53分獲報，國道1號北上9.8公里處，發生追撞車禍，占用內側車道，有人受困車內。

消防及救護人員到場，發現現場為小貨車追撞在中線車道的國光號客運發生車禍，小貨車司機夾困在駕駛座，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，救出後由北市民權分隊救護車送往內湖三總醫院搶救。車禍發生原因現由國道警察調查。

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝
疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝
疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝
疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝

疑天雨視線不佳，國一北上9.8公里汐止路段，今天上午6時許發生小貨車追撞前方國光號客車，小貨車駕駛夾困車內，因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送內湖三總搶救。記者王長鼎／翻攝
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