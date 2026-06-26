自強號板橋車站傳旅客遭攻擊 鐵警未發現...調車廂監視器釐清

「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專表示，根據台鐵上午7時25分發布訊息，272次自強號於板橋車站發生旅客攻擊事件，目前處理當中，旅客留意列車資訊。

Threads有網友爆料，今天上午7時9分開往花蓮的272車次，到板橋車站的時候已經有延誤了，上車後也遲遲沒有發車，「結果剛才司機廣播說因為有旅客攻擊事件延誤」。

台鐵表示，針對網路傳出自強號272次第9車廂旅客遭徒手攻擊案，鐵路警察局台北分局板橋派出所接獲通報後，立即派員前往查處。

警方到場後，未發現有旅客遭受攻擊或受傷情事，並查訪現場其他乘客，均表示不清楚事發經過，現場亦未發現打鬥痕跡。

目前警方已向台鐵列車長及相關旅客進一步釐清案情，並調閱車廂監視器影像，以查明事件經過，如有涉及不法，將依法偵辦。