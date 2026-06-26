快改道！國1北上林口9大小車連環撞7人送醫 「紫爆」回堵8公里到中壢

（8:45更新）

高速公路局說，該起事故發生在今天上午6時46分，國1北向林口B出口，共計包括5輛自小客車、2輛大貨車、1輛小貨車、1輛大客車追撞，占用外線車道。目前受傷駕駛及乘客共計7人，均已送醫，現場拖吊處理中，後方回堵7公里。建議其他用路人提早改道，避開壅塞路段，行經事故地點小心駕駛。

高公局北區養護工程分局表示，該事故車輛為大型車種，尚須時間處理，目前成立應變小組處理中。車道封閉管制期間，建議收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。車輛行經封閉管制區域減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

（8:25更新）

高速公路局北區交控中心表示，今天上午6時50分，國道1號北上林口B出口，發生5輛自小客車和2輛大貨車、1輛小貨車、1輛大客車追撞事故，占用外線車道，事故小組趕往現場中，後方回堵8公里。

根據高速局1968即時路況，國1中壢服務區-林口北向路段「紫爆」，時速低於20公里。據了解，大客車上有多名乘客，司機傳出受困。

國道1號北上林口B出口，發生5輛自小客車和2輛大貨車、1輛小貨車、1輛大客車追撞事故，占用外線車道。圖／取自高公局1968即時路況