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高雄某高中男校長失聯數小時 晚間被發現陳屍校長室廁所
高雄市苓雅區一所高中發生男校長在校園猝死憾事，該名校長現年57歲，校內老師今天下午一直無法聯繫上他，後來發現他倒臥在校長室的廁所失去意識，最後因明顯死亡未送醫。高市教育局表示，此起死亡案的原因尚待警進一步調查釐清，事發後已緊急啟動校內關懷及應變機制。
今晚8時03分，高市消防局接獲苓雅區中正一路急病救護，救護員到場發現，現場一名男性已經明顯死亡未送醫，後續交由員警處理。
高市教育局表示，今日晚間8時30分許接獲該校主任教官通知，校長在校長室辦公室廁所內昏倒，同仁發現後立即通報119救護人員到校協助處理。救護人員到場檢視後，確認校長已無生命徵象，後續由相關單位接手處理，並通知家屬到場。
教育局說，該名校長的死因尚待檢警進一步調查釐清，學校同時間通知家屬到校，並配合檢警調查。此外，緊急啟動校內關懷及應變機制，持續提供師生心理支持與關懷。
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