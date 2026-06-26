聽新聞
0:00 / 0:00
埋毒玻璃詐補助3.8億 10人被訴
台中地檢署三年前破獲苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，現場挖出一千八百公噸有害重金屬鉛的廢玻璃，鉛超標逾二百倍，檢警耗時三年追出源頭來自回收傳統電視ＣＲＴ螢幕的可百勝、惠嘉電公司，二公司甚至涉偽造回收再利用比例，向環境部詐得三點八億元補助，偵結依廢棄物清理法共起訴十人。
中檢指出，全案由檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，發現苑裡遭埋大量廢玻璃，經採檢現場鉛溶出量最高達一○三○ｍｇ／Ｌ，超過有害事業廢棄物認定標準二○六倍，嚴重危害環境安全。
檢方比對廢棄物流向、清運紀錄，向上溯源發現來自可百勝、惠嘉電二公司，業者回收拆解ＣＲＴ顯示器，將產出的錐管玻璃、面板玻璃以物理性搓磨機磨碎，含有大量重金屬鉛，無法將有害事業廢棄物轉變成產品，卻佯裝玻璃、陶瓷原料，偽裝為「再利用產品」。
檢方查出，二公司的陳姓、林姓總經理，分別於二○一九年、二○二一年，付費委託協成公司張姓負責人非法清運廢玻璃，又透過協成張姓業務、林姓司機與承租苗栗苑裡土地的魏姓男子（已歿）約定，以每公斤○點五元載至現場棄置、掩埋。
檢方發現，可百勝、惠嘉電二○二二年至二○二三年共載廢玻璃一八○一點六公噸，協成收受不法清運費五七六萬餘元；二公司為向環境部資源回收基金管理會申請補助，分別偽造將「碎玻璃」、「陶瓷原料」出售，取得審查憑證，詐領補助三點八億元。
檢方訊時，陳男稱可百勝沒將廢玻璃、陶瓷料粒送驗過，管理會也沒要求過，不清楚是否有害事業廢棄物；林男說，惠嘉電委託清運的鉛玻璃、玻璃塊雖含鉛量超標， 但不算有害事業廢棄物而是可再利用產品。
檢方認為，本案大量重金屬鉛對土地、環境危害重大，依法起訴三間公司法人、負責人及員工共十人，並審酌惠嘉電、可百勝已協助清理，協成不配合，分別予以量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。