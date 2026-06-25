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高雄商場美食街氣瓶更換意外 巨響引發驚慌躲避

中央社／ 高雄25日電

高雄市一家百貨商場餐飲櫃位今晚發生更換氣瓶操作意外，傳出巨大聲響，引發用餐民眾驚慌躲避。商場表示，意外是因為更換可樂機氣瓶不慎，導致閥頭脫落，現場無人受傷也無財產損失。

多名網友今晚在社群平台上傳影片顯示，高雄市區某百貨商場的地下美食街，傳出巨大聲響後，還聽得到氣體外洩聲音，引發在場民眾驚慌躲避。

百貨商場透過文字回應，商場內地下2樓餐飲櫃位晚間發生氣瓶更換操作意外，櫃位人員在更換可樂機氣瓶時，因操作不慎導致閥頭脫落，現場瞬間傳出巨大聲響，造成部分民眾一度驚慌。所幸經商場人員緊急處置後，事件迅速獲得控制，未造成任何人員受傷。

商場表示，管理人員接獲通報後，第一時間趕赴現場協助處理，並在數分鐘內完成應變與安全確認。經現場清查，此次意外並未造成人員受傷，也沒有財產損失。事發區域目前已恢復正常營運，整體環境安全無虞。

商場表示，針對此次專櫃人員操作疏失，後續將全面要求館內餐飲櫃位重新進行安全操作教育與複訓，強化設備使用與緊急應變能力，避免類似事件再次發生。對突發事件造成消費者驚擾表達歉意，並感謝外界關心與理解。

百貨 高雄

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