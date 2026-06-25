聽新聞
0:00 / 0:00
為清理排水溝…高雄婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃
高雄市杉林區今天傍晚一名73歲黃姓婦人與丈夫前往農地工作時，因清理堵塞排水溝，不慎失足跌落大排並遭湍急水流沖走，警消已在晚間6時45分左右，於下游約1公里處尋獲該名婦人，但黃婦已不幸溺斃。
據了解，今天下午5時42分，73歲的黃姓婦人正與古姓丈夫在杉林區上平里南河巷附近的農地工作，兩人發現一旁的小排水溝遭雜草堵塞，黃婦在嘗試清理過程中疑因重心不穩，不慎失足掉入大排水溝，隨即遭強勁水流帶走。
警消獲報後，除調派人車與義消投入搜救外，更出動空拍機進行空域搜索，旗山警分局也趕抵現場協助救援及交通管制，不過經過近一小時的搜救，搜救人員於晚間6時45分在下游約1公里處尋獲失蹤的黃婦，無奈黃婦早已沒了呼吸心跳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。