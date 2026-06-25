為清理排水溝…高雄婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

高雄市杉林區今天傍晚一名73歲黃姓婦人與丈夫前往農地工作時，因清理堵塞排水溝，不慎失足跌落大排並遭湍急水流沖走，警消已在晚間6時45分左右，於下游約1公里處尋獲該名婦人，但黃婦已不幸溺斃。

據了解，今天下午5時42分，73歲的黃姓婦人正與古姓丈夫在杉林區上平里南河巷附近的農地工作，兩人發現一旁的小排水溝遭雜草堵塞，黃婦在嘗試清理過程中疑因重心不穩，不慎失足掉入大排水溝，隨即遭強勁水流帶走。

警消獲報後，除調派人車與義消投入搜救外，更出動空拍機進行空域搜索，旗山警分局也趕抵現場協助救援及交通管制，不過經過近一小時的搜救，搜救人員於晚間6時45分在下游約1公里處尋獲失蹤的黃婦，無奈黃婦早已沒了呼吸心跳。