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獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂
受米克拉颱風外圍環流及西南風增強影響，高雄地區今天降下短時強降雨，旗美地區豪雨不斷，今晚更傳出有一名婦人遭大水沖走，疑似是為清排水溝淤積，遭突如其來的洪水捲走，目前仍失聯，警消已出動空拍機持續救援。
據了解，失蹤的婦人是73歲的黃姓婦人，今天下午5時40分許，與丈夫古姓男子前杉林區上平里南河巷旁的農地工作，黃婦為了清除水溝中遭堵住的排水設施防止水淹，竟然不慎失足，當場遭大水沖走，古姓丈夫想拉妻子一把，險些滅頂，無奈未拉住，只能眼睜睜看黃婦消失在洪流中。
由於目前高雄地區雨勢仍在持續，且絲毫沒有減緩，當地大排水流相當洶湧，警消人員也不敢貿然下水搜救，只能暫時動員義消沿著大排岸邊搜尋，同時出動空拍機從空中協助搜救。
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