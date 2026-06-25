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張榮興盼國際合作打擊詐欺 持續推動科技建警

中央社／ 台北25日電

國際警察合作論壇昨天落幕，警政署長張榮興表示，打詐需要跨境合作，透過論壇可學習他國經驗；政府打詐見效，但仍有虛擬金流等挑戰，將持續推動科技建警，培養科技偵查人才。

「2026國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」昨天圓滿落幕。今年主題為「打擊跨境犯罪」，張榮興以台灣當前治安政策及應處作為進行主題演講。

張榮興接受中央社專訪表示，詐欺犯罪是國際化問題，非僅台灣而已，所以打詐要跨境合作，近幾年和國際合作的打詐論壇非常多；在國內自辦的就是國際警察合作論壇，藉此了解國際跨境犯罪趨勢，並就詐欺、毒品、洗錢或網路犯罪等犯罪主軸進行交流，從中學習他國偵查作為。

他認為，透過論壇可以看到，許多國內或跨境合作打詐查緝成果，都是透過國際情資合作而來，有效促進台灣的國際警政交流。

張榮興表示，警政署自2005年5月正式派駐首批駐外國警察聯絡官，包含越南（胡志明市）、泰國及菲律賓；迄今已於全球14國共派駐16名聯絡官。主要擔任溝通平台，辦理警務合作、情資交換、案件協調和遣返作業等。此外，若未派駐警察聯絡官的國家要偵辦重大跨國刑案，則由警政署派遣任務型聯絡官。

張榮興說，和台灣關係較緊密的跨國詐欺犯罪大多發生在東南亞，又以柬埔寨和緬甸為主，雖然和柬國並無邦交，但柬國今年強力掃蕩詐團，查獲許多台人涉案，刑事局也都在執行遣返和偵查作業中，在國際警政合作和跨境打擊犯罪工作都有豐碩成果。

警政署資料顯示，2023至2025年間，國內透過警察聯絡官偵破毒品案件共27件、詐欺洗錢案共29件、槍砲案共6件；此外，對打擊未成年性犯罪案也不遺餘力，並和美國「國家失蹤及剝削兒童中心（NCMEC）」建立窗口交換情資，杜絕類似案件發生。

除基層合作，張榮興表示，去年曾率員出訪日本，透過「警察對警察」的強化執法合作關係，寫下睽違23年台日警政雙邊高層交流的新里程碑，並簽訂合作備忘錄（MOU），針對跨國犯罪案件進行情資交換或偵查，建立起成功的警政交流模式，認為高層互訪能帶動底下互動更順遂。

面對跨國界的犯罪威脅，張榮興強調，台灣加入國際刑警組織（INTERPOL）的目標不變，身為地球村的一員，且犯罪是國際化、流通的，仍盼為國際治安盡一份打擊犯罪的力量，許多外國盟友也持續為台灣發聲、力挺。

另方面，張榮興表示，台灣治安現況的暴力犯罪相當少，主要問題多為詐欺，因此政府積極推動打詐四法，警政署也於2024年8月推出165打詐儀錶板，讓民眾瞭解每天的詐欺案件狀況和手法，警方也能據此強力打擊。

張榮興認為，政府打詐確實發揮成效，不僅只是數字表現，「民眾的感受最重要」，詐欺訊息或電話已越來越少；不過，近來發現詐欺犯罪樣態隨時在變，且隨人工智慧（AI）演進，仿真臉型和場景也讓民眾更難以辨識，加上虛擬金流難以追查，面對這些新挑戰，會加強相關科技設備的建置及人才的培養因應。

張榮興說，上任後就積極推動科技建警，簡言之就是要先培養科技偵查專業人才，全國負責主辦的單位就是刑事局科技犯罪防制中心，如今已法制化，各地方政府的警察局則有科偵隊，相關人力都已到位。

除此之外，還需要相關科技裝置，張榮興說，像是分析虛擬貨幣洗錢的相關設備，以及數位鑑識器材，目前幾乎都已買齊；同時，全國初階、中階的科技警力也在進行訓練，成效都相當不錯，將持續推動進行。

張榮興 詐欺 警察

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