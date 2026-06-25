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為清理排水溝…高雄7旬婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂

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國際警察合作論壇落幕 警政外交能見度提升

中央社／ 台北25日電

國際警察合作論壇昨天落幕，警政署國際組長林妙齡表示，一路走來可看到台灣的警政外交能見度不斷提升，有效促進跨境犯罪偵辦的合作力道，並拓展台灣警政網絡。

「2026國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」自22日起登場，一連舉辦3天，昨天圓滿落幕。今年論壇主題為「打擊跨境犯罪」，共約43國、211人參與，警政署長張榮興也以台灣當前治安政策及應處作為進行主題演講。

警政署國際組長林妙齡說明，舉辦國際警察合作論壇的起源，要回溯到2017年時任行政院長的總統賴清德在治安會報中提及國內電信詐欺問題嚴重性，希望相關部會正視，並設置相關國際平台以建立國際能見度，隔年舉辦論壇迄今已邁入第8屆。

她提到，近3年的國際警察合作論壇參與數表現亮眼，2023年共計有31國、2600人與會，包括現場實體200人及線上視訊2400人；2024年則有39國、219名來自國際組織、國外執法機關專責打擊跨境犯罪實務專家及高層代表與會，線上則有45國、2672人參加。

同時，去年更達40國、263人現場與會，線上參與者為52國2713人，與會國家數和人數均為歷年之最。

林妙齡認為，雖然中間遇到疫情曾停辦過1次，但一路走來可看到台灣的警政外交能見度不斷提升，且有效促進跨境犯罪偵辦的合作力道，並拓展台灣警政網絡，許多來參與過論壇的外國盟友都對台灣警方專業偵查能力感到驚艷，部分回國後也都主動對外發聲力挺台灣加入國際刑警組織。

警察 警政署 張榮興

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