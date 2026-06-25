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警界AI基礎建設元年 刑事局：從制度3面向著手

中央社／ 台北25日電

犯罪手法日新月異且警務繁重，刑事局科技犯罪防制中心主任蕭瑞豪表示，將從制度、工具和人才面提升全國科技偵查能量，優先建置AI發展環境，今年可謂是警界AI基礎建設元年。

人工智慧（AI）浪潮襲捲各行各業，面對犯罪手法不斷翻新、犯罪組織國際化，偵查警力也面臨「缺工」困境下，各界高度關注政府推動科技建警政策。

蕭瑞豪接受中央社專訪時說明，針對科技發展帶來的犯罪問題，已進行通盤規劃全國科技偵查工作發展藍圖，朝「科技建警、偵防並重」的目標，由制度面、工具面和人才面全方位提升全國科技偵查能量。

從制度面看，蕭瑞豪表示，2024年已頒定「警察機關科技犯罪偵查工作計畫」，內容包括現場數位採證、鑑識、實驗室管理及資料分析制度，藉此讓各縣市警察局對科技偵查有基本概念，同時提升量能。

基礎面部分，蕭瑞豪認為，現在多數的AI都直接跳到運用面，但「基礎建設」對警察機關來說更為重要，所以採取「系統先行、基礎優先」原則，先盤點既有架構與資料流程，再推動跨系統整合，建立一個能支援AI運作的資訊環境，才能有效運用。

同時，今年也將執行科技偵查系統相關標案，進行最佳化和提升，優先建置日後AI發展所需運用到的環境，包含運算叢集、資料與資源管理平台、專用設備空間。並同步推動刑事局和各縣市警察局的刑事偵查專網，以及整體網路環境升級，確保各縣市上傳資料快速、完整且妥善，回歸到所謂資料庫的概念。

蕭瑞豪說，待基礎建設完成，後續就會匯入語音辨識、語意分析和影像辨識等AI技術，作為偵查工作的輔助工具，協助提升文書處理及資料判讀效率，達到用科技補強人力、全面強化偵查效能的目標。

另外，虛擬貨幣分析平台和數位鑑識相關工具，也都發放到第一線警力單位，並教導使用和評估，透過後端反饋再進行強化，並主動針對違反常理處進行查錯和優化。

蕭瑞豪提到，針對數位證據保存，涉及後續提取資料、溯源追查等重要階段，為避免被進行遠端刪除或重置資料，已編列預算購置法拉第袋和法拉第箱，藉由阻絕訊號方式儲存數位證據，刑事局今年也將建置法拉第室，若適用狀況佳就會推廣至各縣市。

最後，人才面部分，蕭瑞豪說，過往每年都會針對當下最新犯罪趨勢，規劃主題式課程進行教育訓練；現在則開始推動「分級分層深化教育訓練」、「落實測驗及稽核制度」、「建立全國科技偵查人才師資庫」、「統一編撰制式教材」等4大策略，透過種子教官再推廣至各縣市。

蕭瑞豪提到，刑事局和中央警察大學、陽明交通大學也都有合作機制，後續也將和資策會建立合作簽署，透過模組化教學的深厚經驗，共同研發專業課程和題庫，建構一個適合全國警察所共用的檢測工具，培養科偵犯罪偵查的人才，今年可謂是警界的AI基礎建設元年。

警察 中央社 刑事局

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