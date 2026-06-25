快訊

委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌 民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

台中龍井車禍…與小貨車相撞 72歲機車騎士遭噴飛重擊腦部命危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區今早發生72歲楊姓男機車騎士在巷口與48歲洪男駕駛的小貨車碰撞，楊男當場從機車摔落重擊腦部，造成顏面流血不止、失去生命跡象，經送醫急救到下午仍未脫險，警方持續調查肇事原因。

警方調查，今天上午9時許，楊男騎車沿龍井區海尾路256巷，往往台西南路220巷行駛，洪男駕駛小貨車沿龍井區台西南路，往西濱路方向行駛，雙方在路口發生發生碰撞，楊男全身多處受傷，被緊急送往光田醫院向上院區救治。

烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，本起事故，經查洪姓小貨車男司機無酒駕或毒駕情事，全案依程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行經無號誌路口時，應減速慢看停並注意優先路權，支道車應禮讓幹道車先行，切勿搶快通過，以確保行車安全。

72歲楊姓男機車騎士行經龍井區海尾路256巷口，與小貨車擦撞，當場被撞飛倒地，腦部受創，送醫搶救。圖／讀者提供
72歲楊姓男機車騎士行經龍井區海尾路256巷口，與小貨車擦撞，當場被撞飛倒地，腦部受創，送醫搶救。圖／讀者提供

機車騎士 車禍 台中市

延伸閱讀

北市內湖賓士突左轉撞飛機車 7旬翁頭部重創急救不治

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

幫兒拉票 議員周勝考前妻遭公車撞死

涉毒駕又藏槍！彰化聯結車司機失控撞民宅 檢方聲押

相關新聞

台中龍井車禍！與小貨車相撞 72歲機車騎士遭噴飛重擊腦部 命危搶救中

台中市龍井區今早發生72歲楊姓男機車騎士在巷口與48歲洪男駕駛的小貨車碰撞，楊男當場從機車摔落重擊腦部，造成顏面流血不止、失去生命跡象，經送醫急救到下午仍未脫險，警方持續調查肇事原因。

台南AI天眼監控升級！揪出134件露天燃燒 開罰逾200萬

為減少露天燃燒影響空氣品質並守護城市觀光形象，南市環保局去年氣陸續於麻豆、安南、南區、關廟、歸仁及西港等露天燃燒好發熱區建置空汙AI自動偵測辨識系統，透過追蹤輔導，大幅降低相同地點再發生率。今年再升級系統軟硬體設備，讓AI智慧監控系統能看得更遠、更清楚、更準確，讓露天燃燒違規行為無所遁形。

米克拉強降雨北市路樹倒塌 車流回堵警疏導交通排除

米克拉颱風外圍環流帶來強降雨，台北市信義區松山路今上午有路樹倒塌，僅剩一線道可通行，造成車流壅塞回堵，警方前往疏導交通，通知相關單位排除，已恢復正常通行。

影／換瓦斯瞬間「一秒變火球」 烈火吞噬桃園送貨員驚險瞬間曝

桃園市桃園區中正路知名湯包店昨晚用餐時間發生驚悚地氣爆火警，許姓瓦斯送貨員在更換瓦斯鋼瓶時，疑似操作不慎導致瓦斯大量外洩，隨即引發猛烈火勢，許男閃避不及全身多處燒燙傷，所幸警消迅速趕抵現場並控制災情，才未讓火勢擴大蔓延。

勞權敲警鐘！新北中和45歲警員連續執勤17小時猝逝 基層嘆「血汗」

新北市中和警分局南勢派出所傳出令人痛心的憾事。45歲的陳姓警員於本月22日處理案件，當日自清晨6時許開工，期間先後查獲毒駕案、處理鬥毆事件，並隨後移送犯嫌，直至深夜11時許才完成退勤程序，連續執勤長達17小時。陳員返家休息後，隔日清晨遭家人發現已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，死因為急性心因性休克。

海巡署苗栗查緝隊長遭爆多次帶小三睡寢室過夜 已調職列入汰除

海巡署偵防分署苗栗查緝隊上校張姓隊長日前遭檢舉於任職期間，疑與妻子嫻熟的社區總幹事互動密切，張男曾多次把女方帶入管制營區內，甚至有與女方在隊長寢室過夜的離譜情行徑，經內部督察單位調查屬實，已緊急撤換其隊長職務改調內勤，並勒令提前退休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。