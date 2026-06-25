台中龍井車禍…與小貨車相撞 72歲機車騎士遭噴飛重擊腦部命危

台中市龍井區今早發生72歲楊姓男機車騎士在巷口與48歲洪男駕駛的小貨車碰撞，楊男當場從機車摔落重擊腦部，造成顏面流血不止、失去生命跡象，經送醫急救到下午仍未脫險，警方持續調查肇事原因。

警方調查，今天上午9時許，楊男騎車沿龍井區海尾路256巷，往往台西南路220巷行駛，洪男駕駛小貨車沿龍井區台西南路，往西濱路方向行駛，雙方在路口發生發生碰撞，楊男全身多處受傷，被緊急送往光田醫院向上院區救治。

烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，本起事故，經查洪姓小貨車男司機無酒駕或毒駕情事，全案依程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行經無號誌路口時，應減速慢看停並注意優先路權，支道車應禮讓幹道車先行，切勿搶快通過，以確保行車安全。