台南AI天眼監控升級！揪出134件露天燃燒 開罰逾200萬

為減少露天燃燒影響空氣品質並守護城市觀光形象，南市環保局去年氣陸續於麻豆、安南、南區、關廟、歸仁及西港等露天燃燒好發熱區建置空汙AI自動偵測辨識系統，透過追蹤輔導，大幅降低相同地點再發生率。今年再升級系統軟硬體設備，讓AI智慧監控系統能看得更遠、更清楚、更準確，讓露天燃燒違規行為無所遁形。

環保局統計，透過科技助攻，環保局的執法成效顯著提升，今年度露燃查獲率較去年同期更是大幅增長近42%。自去年迄今，南市露天燃燒已查獲134件，累計裁罰金額逾200萬。

環保局表示，空汙AI監控系統雖能有效監控區域內露燃樣態，但過去受限於解析畫素、焦距不足，對距離較遠、規模較小的燃燒辨識率較低，未能發揮其最大效益。針對不足之處，今年再提高監視設備之解析度，並提升變焦技術，透過自動放大偵測、捕捉清晰細節，大幅補足原有效能不足問題。

環保局提醒，露天燃燒屬違法行為，依據空氣汙染防制法規定，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場，則可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰，尤其在空品不良季節期間，若遭查獲露天燃燒行為，罰鍰最高可加重處分至3.3倍。

環保局長許仁澤強調，科技監控的目的在於「熱區監控、觀念輔導、不再發生」，呼籲市民朋友攜手改變傳統習慣，運用更環保、健康的方式處理廢棄物，共同守護臺南的清新空氣。

台南市環保局科技執法再升級！在露天燃燒好發熱區建置空汙AI自動偵測辨識系統，透過追蹤輔導，大幅降低相同地點再發生率。圖／台南市環保局提供