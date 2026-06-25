桃園龍潭小客車轉彎自撞車頭毀 失控撞破圍牆、路燈

自小客車轉彎時車輛不慎撞擊到路旁路燈及圍牆。圖：讀者提供

桃園市龍潭區今(25)日上午7時許發生一起自小客車撞擊路燈的交通事故。一輛自小客車當時正沿著中正路準備左轉文化路，不料在車輛轉彎時竟失控衝撞路旁路燈及圍牆，所幸沒有造成人員傷亡。

所幸事故未波及其他人車。圖：讀者提供

龍潭分局說明，今日上午7時許接獲通報，於桃園市龍潭區中正路佳安段與文化路口，發生一起交通事故。經到場瞭解，自小客車由中正路左轉文化路往大溪方向行駛，轉彎時不慎撞擊路燈及圍牆，所幸未波及其他人車，初步檢視駕駛人未受傷，經酒測無飲酒情形。

龍潭分局也呼籲，駕駛車輛過彎時，務必減速慢行，以維護自身與其他用路人之安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭小客車轉彎自撞車頭毀 失控撞破圍牆、路燈