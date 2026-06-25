影／桃園湯包店氣爆！送貨員換瓦斯「一秒變火球」 驚險瞬間曝

桃園市桃園區中正路知名湯包店昨晚用餐時間發生驚悚地氣爆火警，許姓瓦斯送貨員在更換瓦斯鋼瓶時，疑似操作不慎導致瓦斯大量外洩，隨即引發猛烈火勢，許男閃避不及全身多處燒燙傷，所幸警消迅速趕抵現場並控制災情，才未讓火勢擴大蔓延。

透過附近監視器畫面可見，晚間7時49分時正值用餐尖峰時間，許姓送貨員從湯包店前的攤車後方，熟練地搬運並準備更換瓦斯鋼瓶，不料在操作過程中，現場突然竄出陣陣濃密的白煙，疑似瓦斯瞬間外洩，緊接著便引發熊熊火勢。驚悚的瞬間嚇壞附近民眾，現場頓時陷入混亂。

桃園警分局景福派出所接獲報案後，立即通報線上所有巡邏警力火速趕往現場，員警抵達後，第一時間在周邊路口拉起封鎖線、實施交通管制，並快步疏散周邊聚集的民眾與鄰近店家。

隨後消防人員也迅速出動小型水箱消防車抵達現場，消防隊員在十字路口敏捷地拉開水線，深入起火點進行灌救，警消兩方緊密配合，全力防止災情擴大。

這起意外造成首當其衝的許姓送貨員身體遭受多處燒燙傷，消防人員在現場進行緊急初步救護後，隨即將人送往醫院急救。所幸在消防隊員全力搶救下，大火迅速被撲滅，並未波及到其他無辜民眾。

景福派出所副所長張順棋表示，員警獲報後已在第一時間到場管制維安，並全力配合消防人員救災。至於確切的起火原因以及詳細的財物損失，目前仍有待消防單位進一步調查與鑑定釐清。

瓦斯行許姓男員工昨晚７時49分以推車運送1筒瓦斯到湯包店更換，沒想到不久竟因大量瓦斯外洩釀氣爆。記者陳恩惠／翻攝

桃園警分局景福派出所據報，立刻派員到場疏導交通、維持通道讓消防局救災。記者陳恩惠／翻攝