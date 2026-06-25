勞權敲警鐘！新北中和45歲警員連續執勤17小時猝逝 基層嘆「血汗」

新北市中和警分局南勢派出所傳出令人痛心的憾事。45歲的陳姓警員於本月22日處理案件，當日自清晨6時許開工，期間先後查獲毒駕案、處理鬥毆事件，並隨後移送犯嫌，直至深夜11時許才完成退勤程序，連續執勤長達17小時。陳員返家休息後，隔日清晨遭家人發現已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，死因為急性心因性休克。

陳員平時不僅是家庭的主要經濟支柱，家中尚有76歲年邁父親，以及正值就學階段的妻子與就讀國中小的1對兒女。面對突如其來的噩耗，其家庭經濟陷入嚴重困境。中和警分局對失去優秀基層員警深感悲痛與遺憾，除全力協助家屬辦理喪葬事宜外，也發起「警心募款」活動，匯集警界愛心，盡力協助遺屬度過難關。

此事件不僅引發社會關注，更在警界內部引發熱議，基層員警曝工時隱憂。針對長期以來的超時工作問題，多名基層員警無奈表示，依現行制度，一旦接獲案件，無法隨意離開崗位，更難以由他人無縫接軌接替，必須待程序完備方能下崗。長久以來，這種因案件處理流程導致的超時加班情形屢見不鮮，不少基層形容處境宛如「血汗牛馬」，呼籲主管機關正視不合理的執勤時數與排班機制。

針對本次憾事，中和警分局強調，未來將痛定思痛，嚴格要求各級主管落實勤休制度，杜絕過勞，一旦發現員警有延遲下班處理案件的情況，當班主管必須即時啟動檢視機制，靈活調度現有警力接替處理，確保適時休息，落實勤休轉換，以保障全體基層員警的健康權，避免類似悲劇再次發生。