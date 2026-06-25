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海巡署苗栗查緝隊長遭爆多次帶小三宿舍過夜！已調職列入汰除

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

海巡署偵防分署苗栗查緝隊上校張姓隊長日前遭檢舉於任職期間，疑與妻子嫻熟的社區總幹事互動密切，張男曾多次把女方帶入管制營區內，甚至有與女方在隊長寢室過夜的離譜情行徑，經內部督察單位調查屬實，已緊急撤換其隊長職務改調內勤，並勒令提前退休。

據了解，張姓隊長除被質疑曾多次帶小三進入隊部休息過夜外，也遭指在擔任高勤官期間，出現未依班表留守勤務位置等情況；檢舉人並指控營區內疑有飲酒聚會等不當管理問題。

由於張男過去擔任屏東查緝隊隊長期間，就與該名小三往來密切並違規留宿，明顯把門禁森嚴的查緝隊隊部、宿舍當免費摩鐵。女方相當深情，今年1月張男因表現不佳、從屏東查緝隊長降調為苗栗查緝隊隊長後，這段婚外情不僅沒有中斷，她還不時北上「愛相隨」，讓民風純樸的苗栗隊員也甚感訝異。

位於後龍外埔漁港附近的苗栗查緝隊，目前約有18位隊員，事件曝光後才紛紛驚覺該名女眷並非正宮。有隊員指出，平常假日留守人員不多且不固定，大多人有看過該女前來慰訪，也都以為是新來隊長的女眷，因為不熟悉張隊長家庭背景也不敢多問，豈料竟是小三。

對此，海巡署證實接獲檢舉後，隨即啟動內部調查，經確認張姓隊長涉嫌於假日留守期間，多次攜帶女性友人返隊過夜，有違反內部管理及不當男女關係等規定，已於6月4日將張男調回偵防分署內勤，列入汰除對象，並將召開人事評議會追究相關人員行政責任。

偵防分署強調，海巡署要求優良績效與嚴格紀律，絕不容許公器私用或違法犯紀等行為，違者一律秉持毋枉毋縱原則，嚴查嚴辦，絕不寬貸，並將持續加強所屬人員法紀教育，杜絕類案再生。

海巡署偵防分署苗栗查緝隊上校張姓隊長，遭檢舉於任職期間，多次將小三帶入營內過夜，目前已被撤換隊長職務改調內勤，並勒令提前退休。記者吳傑沐／攝影
海巡署偵防分署苗栗查緝隊上校張姓隊長，遭檢舉於任職期間，多次將小三帶入營內過夜，目前已被撤換隊長職務改調內勤，並勒令提前退休。記者吳傑沐／攝影

海巡署 屏東 苗栗

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