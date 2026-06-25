南消今起實施「勤前健康量測」 掌握外勤消防員身心狀態

為強化消防人員執勤安全與健康照護，台南市消防局即日起推動「消防人員勤前健康量測」新機制，今起消防外勤救災救護人員，勤務交接前均須完成相關生理數據檢測；透過每日勤前生理量測與分級管理制度，建立健康預警機制，提升外勤救災人員職業安全與健康保障。

消防局說明，「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，每日勤務交接前，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄表，由系統進行風險評估與燈號分級管理，外勤主管依量測結果區分不同風險等級。

消防局指出，若發現結果異常人員，將視情況休息複測、調整勤務、持續追蹤，必要時立即就醫並啟動通報機制，以避免高風險人員進入高強度救災環境，確保救災團隊安全。

此外，消防局與長榮大學工作安全作業輔助團隊合作所聘請職業醫學專業醫生群，共同協助高風險個案評估與健康指導追蹤，並透過雙向溝通機制，適時調整工作型態與勤務內容，兼顧消防戰力與人員健康。

市長黃偉哲表示，消防工作長期處於高壓、高風險及輪班環境，面對火災搶救、救護勤務及重大災害應變時，常需承受極大身心負荷；此次推動勤前健康量測制度，核心理念為「勤前預警、分級處置」，希望透過制度化健康管理，降低消防人員因過勞或身體異常導致執勤風險。

消防局長楊宗林表示，未來將持續滾動檢討與精進健康管理制度，打造更完善、更安全的消防職場環境，落實「健康執勤、安全救災」目標。

「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝

「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝