快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

南消今起實施「勤前健康量測」 掌握外勤消防員身心狀態

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為強化消防人員執勤安全與健康照護，台南市消防局即日起推動「消防人員勤前健康量測」新機制，今起消防外勤救災救護人員，勤務交接前均須完成相關生理數據檢測；透過每日勤前生理量測與分級管理制度，建立健康預警機制，提升外勤救災人員職業安全與健康保障。

消防局說明，「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，每日勤務交接前，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄表，由系統進行風險評估與燈號分級管理，外勤主管依量測結果區分不同風險等級。

消防局指出，若發現結果異常人員，將視情況休息複測、調整勤務、持續追蹤，必要時立即就醫並啟動通報機制，以避免高風險人員進入高強度救災環境，確保救災團隊安全。

此外，消防局與長榮大學工作安全作業輔助團隊合作所聘請職業醫學專業醫生群，共同協助高風險個案評估與健康指導追蹤，並透過雙向溝通機制，適時調整工作型態與勤務內容，兼顧消防戰力與人員健康。

市長黃偉哲表示，消防工作長期處於高壓、高風險及輪班環境，面對火災搶救、救護勤務及重大災害應變時，常需承受極大身心負荷；此次推動勤前健康量測制度，核心理念為「勤前預警、分級處置」，希望透過制度化健康管理，降低消防人員因過勞或身體異常導致執勤風險。

消防局長楊宗林表示，未來將持續滾動檢討與精進健康管理制度，打造更完善、更安全的消防職場環境，落實「健康執勤、安全救災」目標。

「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝
「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝

「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝
「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝

「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝
「消防人員勤前健康量測實施計畫」對象涵蓋消防局各外勤單位執勤人員，須完成血壓、心率、血氧及體溫等生理數據量測，並至線上系統填寫健康管理紀錄。記者袁志豪／翻攝

消防員 台南

延伸閱讀

消防員變身公仔陪親子闖關 桃園藝術巡演玩出防災力

卓榮泰：近年環保食安監測維持高合格率 盼從源頭守護食安

中華郵政A7禁坐令延燒 桃園勞檢進場查出職安紀錄缺失

交通部召開軌道災防會報 建構韌性安全場站

相關新聞

影／換瓦斯瞬間「一秒變火球」 烈火吞噬桃園送貨員驚險瞬間曝

桃園市桃園區中正路知名湯包店昨晚用餐時間發生驚悚地氣爆火警，許姓瓦斯送貨員在更換瓦斯鋼瓶時，疑似操作不慎導致瓦斯大量外洩，隨即引發猛烈火勢，許男閃避不及全身多處燒燙傷，所幸警消迅速趕抵現場並控制災情，才未讓火勢擴大蔓延。

勞權敲警鐘！新北中和45歲警員連續執勤17小時猝逝 基層嘆「血汗」

新北市中和警分局南勢派出所傳出令人痛心的憾事。45歲的陳姓警員於本月22日處理案件，當日自清晨6時許開工，期間先後查獲毒駕案、處理鬥毆事件，並隨後移送犯嫌，直至深夜11時許才完成退勤程序，連續執勤長達17小時。陳員返家休息後，隔日清晨遭家人發現已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，死因為急性心因性休克。

海巡署苗栗查緝隊長遭爆多次帶小三睡寢室過夜 已調職列入汰除

海巡署偵防分署苗栗查緝隊上校張姓隊長日前遭檢舉於任職期間，疑與妻子嫻熟的社區總幹事互動密切，張男曾多次把女方帶入管制營區內，甚至有與女方在隊長寢室過夜的離譜情行徑，經內部督察單位調查屬實，已緊急撤換其隊長職務改調內勤，並勒令提前退休。

南消今起實施「勤前健康量測」 掌握外勤消防員身心狀態

為強化消防人員執勤安全與健康照護，台南市消防局即日起推動「消防人員勤前健康量測」新機制，今起消防外勤救災救護人員，勤務交接前均須完成相關生理數據檢測；透過每日勤前生理量測與分級管理制度，建立健康預警機制，提升外勤救災人員職業安全與健康保障。

騎車疑撞上流浪犬　台南男子送醫不治

台南市涂姓男子昨晚騎車途經柳營區時，疑撞上突然竄出的流浪犬而摔車重傷，送醫不治，全案有待調查釐清

越籍移工租台中露營區製毒咖啡賣同鄉 涉案4人遭訴

越南籍黃姓移工夥同多名同鄉，租下台中市太平區某露營區為據點，提供移工開趴並製造毒品咖啡包販賣，案經刑事局循線逮捕黃男等4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。