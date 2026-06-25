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越籍移工租台中露營區製毒咖啡賣同鄉 涉案4人遭訴

中央社／ 台中25日電

越南籍黃姓移工夥同多名同鄉，租下台中市太平區某露營區為據點，提供移工開趴並製造毒品咖啡包販賣，案經刑事局循線逮捕黃男等4人依毒品罪送辦，檢方日前已依法起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，中打於民國114年11月間，接獲台灣台中地方檢察署交查案件指出，有越南籍移工從事毒品咖啡包製造，並於大台中地區販賣予同鄉移工。

中打第三隊立即與台中市警察局太平分局及大雅分局、桃園市警察局刑事警察大隊科偵隊、台南市警察局歸仁分局與移民署台中專勤隊組成專案小組跟監蒐證。

辦案人員於115年2月6日前往台中市太平區、東區及中區，將涉案的越南籍移工黃嫌等4人查緝到案，並查扣第三級毒品咖啡包2256包、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成品2公斤、愷他命34包（毛重406公克）、安非他命10包（毛重336公克）及毒品咖啡包分裝工具。

警方查出，越南籍移工主嫌33歲黃男，夥同同鄉25歲武男、35歲黃男、32歲阮女，利用人頭租賃台中市太平區某露營區為據點，從事開趴及毒品咖啡包分裝與販賣，且為規避檢警查緝，販毒集團僅賣予越南籍同鄉移工。

警方指出，查扣的毒品咖啡包先驅原料第三級毒品4-甲基甲基卡西酮約2公斤，可再製造3萬多包毒品咖啡包，至少可提供3萬人次使用，幸專案小組即時破獲，避免毒品咖啡包持續販賣。全案警詢後，將黃男等4人依毒品等罪移送中檢偵辦，檢方日前已依法起訴。

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露營區 移工 咖啡

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