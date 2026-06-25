快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

八德酒駕累犯不甩19萬罰鍰 女兒苦勸終繳清、接受酒癮治療

桃園電子報／ 桃園電子報

男<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>拒測又無照 <a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>分署靠這招逼他繳清9萬罰鍰
桃園分署呼籲民眾切勿酒駕或拒絕酒測，以維護用路人生命財產安全。示意圖：截自freepik

法務部行政執行署桃園分署配合法務部行政執行署推動交通專案執行政策，積極執行各類車輛及交通違規案件。桃園市八德區一名59歲高姓男子因多項交通違規遭裁罰19萬餘元，因逾期未繳納移送桃園分署執行。在桃園分署持續追繳及家人勸說下，高男日前主動到場，一次繳清剩餘罰款，並接受酒癮治療轉介，盼能展開全新生活。

S 154820699
高男日前主動到場，一次繳清剩餘罰款，並接受酒癮治療轉介，盼能展開全新生活。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，高男分別於112年4月間在八德區大興路違規停車、去(113)年9月間同路段汽車未懸掛號牌停放道路，以及去年10月間於龜山區萬壽路二段因10年內3次以上無照酒後駕車遭攔查裁罰，累計遭裁罰19萬6300元。因高男逾期未繳移送桃園分署執行，桃園分署收案後，多次核發執行命令，扣押其於金融機構之存款，惟僅受償1萬5000餘元。

日前高男突然現身桃園分署，表示要一次繳清剩餘欠款。經執行人員詢問得知，原是高男女兒看到分署接連寄發的執行命令，認為欠款拖著不處理不是辦法，且不時收到執行文書也讓家人不堪其擾，因此不斷催促父親儘速出面處理，高男最終決定繳清全部欠款。執行人員為避免其再因酒癮問題衍生酒駕違規情事，進一步向其介紹酒癮治療及轉介資源，高男表示願意接受相關協助，盼能逐步改善酒癮情形。該案在家屬勸導及桃園分署持續追繳下，不僅順利全額受償，更促成酒癮治療資源介入，展現行政執行兼顧執法與關懷的多元面向。

近期毒駕、酒駕事件頻傳，桃園分署呼籲民眾切勿酒駕或拒絕酒測，以維護用路人生命財產安全。收到罰單後應依限繳納，如有繳納困難，亦可主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免案件移送執行後遭扣押存款、薪資，甚至拍賣動產、不動產，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德酒駕累犯不甩19萬罰鍰 女兒苦勸終繳清、接受酒癮治療

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 法務部 桃園

延伸閱讀

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」 2輛越野巨獸宜蘭分署6月30日拍賣

半年毒駕9次還曾連3天毒駕被抓 法官看不下去判2年

中華郵政A7禁坐令延燒 桃園勞檢進場查出職安紀錄缺失

餐飲科升學看好營建 她加入勞動署大學專班變身工程師

相關新聞

新北警上班17小時猝逝　分局檢討嚴格要求下班交接

新北中和南勢派出所46歲陳姓員警，22日因案件繁多，連續上班17小時後，隔天因心因性休克離世。分局發起募款助辦理後事，強...

影／新豐漁船電瓶遭竊影響生計 新湖警鎖定膠筏夜航路線破案

新竹縣新豐鄉紅毛港區陳姓漁民的漁船電瓶遭不法竊取，事關漁民生計，新湖警分局立即組成專案小組，鎖定一艘除籍的動力膠筏遭人深夜伺機偷開出海，本月5日發現張姓男子未經報關即由紅毛港崁頭溪河道強行出港，一路向南航行至竹北鳳山溪口折返，最終於竹北市崇義里斷堤搶灘上岸，嫌犯隨即棄船逃逸，警方經擴大調閱監視器，日前順利將張男查獲到案，詢後將張嫌依加重竊盜罪嫌，函送地檢署偵辦。

影／今南橫驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

台東縣海端鄉一名王姓男子今天清晨5點多駕車行經南橫公路下馬段時，意外與一隻體型巨大的台灣黑熊近距離相遇。當時黑熊正緩慢穿越馬路，王姓駕駛見狀立即踩下煞車，避免發生碰撞意外，隨後更擔心黑熊安全，下車協助將牠引導回道路旁的山坡林地，過程令人驚喜又感動。

影／高雄18歲男酒駕自摔 機車打保齡球失控滑行撞3車

高雄市前鎮區一心二路與中山二路口今天凌晨發生酒駕車禍，18歲洪姓男子騎機車返家，左轉時失控自摔，機車倒地滑行連撞路路旁停車格的3輛機車。警方到場發現洪男渾身酒氣，酒測值達每公升0.32毫克，依公共危險罪嫌送辦。

影／基隆中和路逾3公里柴油漏油害機車頻摔 議員控公車老舊漏油

基隆市中山區中和路面昨晚出現長逾3公里漏油，沿路留有不明油漬汙染，經查為柴油，不少機車族滑倒，險象環生，市議員施偉政接獲情情趕至現場，通報環保局清潔隊緊急潑灑木屑吸附油汙止滑，研判老舊公車油箱漏油導致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。