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新北警上班17小時猝逝　分局檢討嚴格要求下班交接

中央社／ 新北25日電

新北中和南勢派出所46歲陳姓員警，22日因案件繁多，連續上班17小時後，隔天因心因性休克離世。分局發起募款助辦理後事，強調將嚴格要求下班後若仍有處理案件，須即時調度接替。

據了解，陳姓員警22日上午6時上班，下午2時許巡邏時查獲毒駕案件，處理完後下午4時許又接獲打架糾紛通報，與同事趕赴現場並將涉案人帶回偵辦，做完筆錄時已超過下班時間，但派出所晚間7時許再度查獲毒駕案，且同時段還需處理多起民眾報案、違規停車檢舉通報，因此陳員主動留下來，將嫌犯送達地檢署後，晚間11時許才返回派出所辦理退勤。

陳姓員警連續上班17小時後返家休息，隔天早上家人叫陳姓員警起床時，發現他毫無動靜，趕緊叫救護車送醫，最終仍因心因性休克離世。據悉陳員是家中經濟支柱，家中仍留有父親、妻子與2名兒子，中和分局主動幫他發起「警心募款」，盼減輕家屬經濟負擔。

中和分局表示，陳姓員警從警17年，克盡職守、樂於助人，也經常在勤餘時間主動指導、協助新進同仁處理案件，是個有愛心與責任感的好警察。對於陳員離世，分局長及全體同仁感到萬分悲痛，目前已成立治喪協助小組，全力協助家屬辦理喪葬事宜，並爭取最優渥的撫卹。

中和分局強調，針對此事已深切檢討，未來將嚴格要求各級當班主管，凡遇同仁下班後仍需繼續處理案件的情形，須即時檢視、調度現有其他警力進行接替。同時將持續精進勤務派遣作為，切實落實勤休轉換，保障同仁健康權。

警察示意圖。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖／聯合報系資料照片

毒駕 募款 警察

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