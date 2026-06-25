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影／新豐漁船電瓶遭竊影響生計 新湖警鎖定膠筏夜航路線破案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉紅毛港區陳姓漁民的漁船電瓶遭不法竊取，事關漁民生計，新湖警分局立即組成專案小組，鎖定一艘除籍的動力膠筏遭人深夜伺機偷開出海，本月5日發現張姓男子未經報關即由紅毛港崁頭溪河道強行出港，一路向南航行至竹北鳳山溪口折返，最終於竹北市崇義里斷堤搶灘上岸，嫌犯隨即棄船逃逸，警方經擴大調閱監視器，日前順利將張男查獲到案，詢後將張嫌依加重竊盜罪嫌，函送地檢署偵辦。

新豐鄉紅毛港區發生漁民民生竊案，致漁船電瓶及一艘膠筏失竊，事關漁民生計，新湖分局於案發後立即建構跨單位協同防衛機制，並成立專案小組全力偵辦。在專案人員日夜不懈偵查辛勞下，日前成功鎖定特定車輛後將涉案張姓男子查緝到案，以實際行動強力捍衛港區治安與漁民財產及人身安全。

警方表示，嫌犯手法極其狡猾，刻意利用深夜藏匿行蹤並規避監視器，為將流竄歹徒繩之以法，專案小組人員發揮高度專業與偵查韌性，經擴大調閱沿線大量監視器，鍥而不捨並逐一訪談周邊關係人，終在案發道路路段鎖定不法車輛動態。

全案經新湖分局報請檢察官指揮偵辦，運用數位足跡交叉比對，精確鎖定犯罪軌跡，遂由專案小組發動收網，順利將涉案之張姓男子查獲到案。全案詢後將張嫌依加重竊盜罪嫌，函送新竹地檢署偵辦。並持續針對嫌犯作案習性，擴大清查其是否另涉他起港區GPS等相關財物竊案，務必還給漁民安心、清朗的作業環境。

新湖分局強調，本次能在有限線索下偵破此起港區竊案，全賴專案人員發揮刑警偵查能量，以及警巡跨單位之間的橫向合作。未來將持續與海巡單位深化聯防機制，針對港區與海岸線要道布下執法天網，確保轄區治安與國境安全。

新竹縣新豐鄉紅毛港區陳姓漁民的漁船電瓶遭不法竊取，事關漁民生計，新湖警分局立即組成專案小組，鎖定一艘除籍的動力膠筏遭人深夜伺機偷開出海。圖／警方提供
新竹縣新豐鄉紅毛港區陳姓漁民的漁船電瓶遭不法竊取，事關漁民生計，新湖警分局立即組成專案小組，鎖定一艘除籍的動力膠筏遭人深夜伺機偷開出海。圖／警方提供

新湖分局於案發後高度重視，立即建構跨單位協同防衛機制，並成立專案小組全力偵辦。圖／警方提供
新湖分局於案發後高度重視，立即建構跨單位協同防衛機制，並成立專案小組全力偵辦。圖／警方提供

漁民 監視器 新竹

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