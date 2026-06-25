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影／高雄18歲男酒駕自摔 機車打保齡球失控滑行撞3車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區一心二路與中山二路口今天凌晨發生酒駕車禍，18歲洪姓男子騎機車返家，左轉時失控自摔，機車倒地滑行連撞路路旁停車格的3輛機車。警方到場發現洪男渾身酒氣，酒測值達每公升0.32毫克，依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，18歲洪男昨天晚間便和朋友相約在三民區某KTV店聚會飲酒；今天凌晨3時許，他騎機車要回家，經過沿前鎮區中山二路往南行駛，路過中山二路與一心二路口時，左轉一心二路突然失控自摔，機車滑行後撞上停放在路旁停車格內的3輛機車，他也全身多處受傷。

警方到場後，發現洪男身上散發酒氣，經酒測後，呼氣酒測值每公升0.32毫克，員警立即逮捕他，依公共危險罪嫌帶返派出所偵辦。

前鎮警分局黃元民表示，今年1月至今，已主動取締145件酒駕案件，未來除持續加強取締，也將同步啟動溯源查察機制，針對飲酒場所管理及勸導作為加強查訪，盼從源頭管理與強力執法雙管齊下，降低酒駕事故風險，維護用路安全。

洪姓男子涉嫌酒後騎機車肇事，連撞路邊3輛機車。記者林保光／翻攝
洪姓男子涉嫌酒後騎機車肇事，連撞路邊3輛機車。記者林保光／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 高雄 失控

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