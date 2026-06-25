影／基隆中和路逾3公里柴油漏油害機車頻摔 議員控公車老舊漏油

基隆市中山區中和路面昨晚出現長逾3公里漏油，沿路留有不明油漬汙染，經查為柴油，不少機車族滑倒，險象環生，市議員施偉政接獲情情趕至現場，通報環保局清潔隊緊急潑灑木屑吸附油汙止滑，研判老舊公車油箱漏油導致。

市議員施偉政表示，服務處昨晚接獲民眾陳情，民眾投訴昨晚下班尖峰時段中和路面出現逾3公里漏油汙染，很多下班返家民眾摔倒或差點滑倒，非常的危險。

施偉政說，路面殘留油為柴油，從分布的時間、路線及油品研判是市公車行駛過後留下，從喜市社區到大慶大城、富都新城社區等一路綿延不停，已向中華路派出所調監視器釐清，並向市政府反映。

施偉政表示，感謝環保局緊急協助，並指基隆市政府今年追加減預算已通過，建議基隆市政府因盡速汰換許多老舊不堪、故障頻頻的公車，才能解決漏油情況，並減輕基隆市公車處人員以及司機員的工作負擔。

基隆市政府表示，是否是市公車老舊漏油還要進一步查明。