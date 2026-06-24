快訊

美股早盤／美光財報公布前三大指數走升 油金齊跌破整數關卡

突冒熊熊烈焰！桃園知名連鎖湯包店傳氣爆 瓦斯行員工換瓦斯遭3度灼傷

聽新聞
0:00 / 0:00

悚！桃園知名連鎖湯包店今晚驚傳氣爆 瓦斯行員工換瓦斯慘遭三度灼傷

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區大廟後方中正路知名湯包店今晚7時餘驚傳氣爆，許姓瓦斯行員工更換時突然發生爆炸，所幸大火即時撲滅，但許男全身有30%三度燒燙傷，所幸神智清醒，先緊急送往聖保祿醫院，稍早轉至林口長庚醫院燒燙傷中心，氣爆原因待釐清。

氣爆發生時間正逢晚間用餐時段，119勤指中心7時49分接獲報案，表示位於景福宮後方、桃園區中正路上知名連鎖湯包店，正由瓦斯行員工更換新瓦斯桶時，突然發生傳出轟然巨響，隨即冒出熊熊烈焰，嚇壞周邊居民與店內顧客；消防局立即調派第一救災救護大隊三民、大林分隊及第一搜救救助分隊等單位，共出動5輛消防車、1輛救護車共20名救難救護人員火速到場。

據了解，事故現場為一棟兩層樓鋼筋混凝土的RC結構建築物，不過當大批人車於4分鐘內抵達現場時，現場的火勢已被民眾合力自行撲滅。

現場目擊者指出，當時瓦斯行的許姓員工送瓦斯來時，依照例行的瓦斯桶更換作業進行，不料過程中，突然發生猛烈氣爆；許男首當其衝，全身大面積燒燙傷，救護人員檢視後確認傷勢集中在身體多處，達三度燒燙傷、面積約30％，救護員進行初步急救處置後，先就近送醫，隨即改送林口長庚醫院救治。

消防局說，火勢於消防隊抵達前已撲滅，消防員到場進行殘火確認與安全排查，防止二次災害發生；至於原本單純的更換瓦斯作業為何會引發如此嚴重的氣爆，究竟是操作不當、管線老舊漏氣，還是現場有其他火源引燃，確切起火原因與財物損失，仍由消防局火調科與警方進一步調查釐清。

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷。圖／桃園警分局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，造成瓦斯行許姓員工百分之30燒燙傷送醫，事故原因待釐清。圖 /桃園市消防局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，造成瓦斯行許姓員工百分之30燒燙傷送醫，事故原因待釐清。圖 /桃園市消防局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段突然發生氣爆。圖／桃園警分局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段突然發生氣爆。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供
桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供

氣爆 桃園 中正路

延伸閱讀

影／瓦斯車越開越偏...國5橋下衝出路面撞護欄 所幸數十桶瓦斯綁緊緊

高雄月光山隧道火燒車驚見焦屍 死者疑為空軍士官

苗栗市石化工廠移工清理爐底渣遭埋 1個小時救出送醫不治

台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

相關新聞

假日留守竟「帶女伴過夜」 苗栗海巡隊長遭調離列汰除

海巡署偵防分署苗栗查緝隊張姓隊長，被檢舉利用假日留守期間，將交往女性帶進管制隊部留宿，女方甚至多次進入隊長寢室過夜；海巡署查證後，認定張違反內部管理及不當男女關係規定，已於6月4日調離現職、列為汰除對象，後續將召開人事評議會究責。

芒果賊有來頭？偷摘竟有車接應 雲林失主這原因堅不報案

雲林縣口湖鄉李姓鄉民住家後院種的芒果樹，今年大爆發生出不少芒果，本月18日深夜兩名芒果賊各持一膠桶擅闖李宅後院採摘，其中一人騎機車離去，另一人竟有轎車來接應，全程被人拍下PO網，警方今天循線找到失主，他卻堅持不報案，警方再三說明後，才立案追查並已鎖定可疑人。

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃　檢警相驗確認創傷性休克亡

新北市議員周勝考前妻67歲余姓婦人，今早8時許至板橋黃石市場幫參選新北市議員的兒子周韋翰拉票，結束過馬路時遭右轉的公車撞斃。檢警今午相驗余婦遺體，肇事謝姓駕駛也到場配合。相驗結束後周韋翰步出相驗室，雙手合十感謝外界關心。

高雄擄人案案情大逆轉 竟是同車人為債務設局卻押錯人

高雄市鳥松區今天凌晨發生擄人傷害案，警方追查10餘小時，涉嫌押走鄭姓男子的3名男子到案後，發現案情大逆轉，竟是與鄭男同車的廉姓男子設局，原本找幫手要教訓車上的債務人葉姓男子，幫手卻押錯人，將鄭男塞進另輛車後車廂逃逸。全案由警方依妨害自由等罪嫌移送法辦。

影／小三通再爆活體運輸案！29歲男藏248隻甲蟲闖關稱「幫朋友帶貨」

金廈小三通繼日前接連查獲活體蜥蜴、守宮闖關案件後，今天再傳出又有一名台籍黃姓男子隨身行李夾藏248隻活體甲蟲，企圖搭乘客輪闖關前往大陸廈門，經安檢人員及時攔查，全案後續將由第九岸巡隊完成調查後函送主管機關依法裁處。

白中市北屯議員擬增提1人參選 原提名人邱于珊：選到底

民眾黨台中市北屯議員提名人邱于珊昨爆料，指市黨部主委陳清龍希望她「退選」。對此，陳清龍今進一步解釋，他只是把民調嚴重落後的事實告知，希望她努力，她是黨提名參選人，不會除名，但黨也有視選情再徵召其他人參選的可能，時間是在確定北屯區市議員再增加一席之後；會把相關選情報請黨中央選舉決策委員會決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。