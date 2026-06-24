悚！桃園知名連鎖湯包店今晚驚傳氣爆 瓦斯行員工換瓦斯慘遭三度灼傷

桃園市桃園區大廟後方中正路知名湯包店今晚7時餘驚傳氣爆，許姓瓦斯行員工更換時突然發生爆炸，所幸大火即時撲滅，但許男全身有30%三度燒燙傷，所幸神智清醒，先緊急送往聖保祿醫院，稍早轉至林口長庚醫院燒燙傷中心，氣爆原因待釐清。

氣爆發生時間正逢晚間用餐時段，119勤指中心7時49分接獲報案，表示位於景福宮後方、桃園區中正路上知名連鎖湯包店，正由瓦斯行員工更換新瓦斯桶時，突然發生傳出轟然巨響，隨即冒出熊熊烈焰，嚇壞周邊居民與店內顧客；消防局立即調派第一救災救護大隊三民、大林分隊及第一搜救救助分隊等單位，共出動5輛消防車、1輛救護車共20名救難救護人員火速到場。

據了解，事故現場為一棟兩層樓鋼筋混凝土的RC結構建築物，不過當大批人車於4分鐘內抵達現場時，現場的火勢已被民眾合力自行撲滅。

現場目擊者指出，當時瓦斯行的許姓員工送瓦斯來時，依照例行的瓦斯桶更換作業進行，不料過程中，突然發生猛烈氣爆；許男首當其衝，全身大面積燒燙傷，救護人員檢視後確認傷勢集中在身體多處，達三度燒燙傷、面積約30％，救護員進行初步急救處置後，先就近送醫，隨即改送林口長庚醫院救治。

消防局說，火勢於消防隊抵達前已撲滅，消防員到場進行殘火確認與安全排查，防止二次災害發生；至於原本單純的更換瓦斯作業為何會引發如此嚴重的氣爆，究竟是操作不當、管線老舊漏氣，還是現場有其他火源引燃，確切起火原因與財物損失，仍由消防局火調科與警方進一步調查釐清。

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷；事發後，消防局持續在場檢查勘驗，找尋發生氣爆原因。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，釀1人受傷。圖／桃園警分局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段店家更換瓦斯時，不知何故突然發生氣爆，造成瓦斯行許姓員工百分之30燒燙傷送醫，事故原因待釐清。圖 /桃園市消防局提供

桃園大廟後方中正路上知名連鎖湯包店今晚用餐時段突然發生氣爆。圖／桃園警分局提供