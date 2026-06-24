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悚！桃園知名連鎖湯包店今晚驚傳氣爆 瓦斯行員工換瓦斯慘遭三度灼傷
桃園市桃園區大廟後方中正路知名湯包店今晚7時餘驚傳氣爆，許姓瓦斯行員工更換時突然發生爆炸，所幸大火即時撲滅，但許男全身有30%三度燒燙傷，所幸神智清醒，先緊急送往聖保祿醫院，稍早轉至林口長庚醫院燒燙傷中心，氣爆原因待釐清。
氣爆發生時間正逢晚間用餐時段，119勤指中心7時49分接獲報案，表示位於景福宮後方、桃園區中正路上知名連鎖湯包店，正由瓦斯行員工更換新瓦斯桶時，突然發生傳出轟然巨響，隨即冒出熊熊烈焰，嚇壞周邊居民與店內顧客；消防局立即調派第一救災救護大隊三民、大林分隊及第一搜救救助分隊等單位，共出動5輛消防車、1輛救護車共20名救難救護人員火速到場。
據了解，事故現場為一棟兩層樓鋼筋混凝土的RC結構建築物，不過當大批人車於4分鐘內抵達現場時，現場的火勢已被民眾合力自行撲滅。
現場目擊者指出，當時瓦斯行的許姓員工送瓦斯來時，依照例行的瓦斯桶更換作業進行，不料過程中，突然發生猛烈氣爆；許男首當其衝，全身大面積燒燙傷，救護人員檢視後確認傷勢集中在身體多處，達三度燒燙傷、面積約30％，救護員進行初步急救處置後，先就近送醫，隨即改送林口長庚醫院救治。
消防局說，火勢於消防隊抵達前已撲滅，消防員到場進行殘火確認與安全排查，防止二次災害發生；至於原本單純的更換瓦斯作業為何會引發如此嚴重的氣爆，究竟是操作不當、管線老舊漏氣，還是現場有其他火源引燃，確切起火原因與財物損失，仍由消防局火調科與警方進一步調查釐清。
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