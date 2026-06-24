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北市內湖賓士突左轉撞飛機車 7旬翁頭部重創急救不治
張姓婦人前天開車在台北市內湖區民權東路巷弄左轉，與後方江姓老翁騎乘機車發生碰撞，江被送醫急救，昨凌晨不治，警方將張依過失致死罪嫌究辦，釐清肇事責任。
警方調查，62歲張姓婦人前天下午2時許駕駛賓士汽車，沿北市內湖民權東路6段191巷由南往北行駛，欲左轉駛入20弄時，左側車身及前車頭，與後方直行76歲江姓老翁騎乘機車的右側車身發生碰撞。
江顱部骨折、腹部內出血，被消防隊送醫急救，昨凌晨4時許宣告不治。張未受傷，警方檢測沒有毒、酒駕，持續釐清肇責。
內湖警分局提醒駕駛人，轉彎應依規定打方向燈，行經狹窄巷弄及無號誌路口，務必減速慢行，也要與前車保持適當安全距離，切勿貼近，確保行車安全。
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