北市內湖賓士突左轉撞飛機車 7旬翁頭部重創急救不治

民眾黨台中市北屯議員提名人邱于珊昨爆料，指市黨部主委陳清龍希望她「退選」。對此，陳清龍今進一步解釋，他只是把民調嚴重落後的事實告知，希望她努力，她是黨提名參選人，不會除名，但黨也有視選情再徵召其他人參選的可能，時間是在確定北屯區市議員再增加一席之後；會把相關選情報請黨中央選舉決策委員會決定。

2026-06-24 16:50