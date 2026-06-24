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假日留守竟「帶女伴過夜」 苗栗海巡隊長遭調離列汰除

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署偵防分署苗栗查緝隊張姓隊長，被檢舉利用假日留守期間，將交往女性帶進管制隊部留宿，女方甚至多次進入隊長寢室過夜；海巡署查證後，認定張違反內部管理及不當男女關係規定，已於6月4日調離現職、列為汰除對象，後續將召開人事評議會究責。

據了解，張任職期間與一名已婚社區總幹事往來密切，女方多次在假日跟隨張員進入苗栗查緝隊，檢舉內容還指出，張疑在留守期間與女方在營區飲酒、留宿，甚至將隊部住宿空間作為私人交際場所使用。

海巡署偵防分署今天證實，張員確實曾在假日留守期間，多次攜帶女性友人返回隊部過夜；至於外界關切的兩人關係及營區管理問題，分署已一併納入查核。

張員今年初才由屏東查緝隊調任苗栗查緝隊長，如今因私生活及紀律爭議遭調離職務；分署除將他列入汰除對象，也將召開人評會，追究相關人員行政責任，釐清隊部門禁、留守及住宿管理是否出現漏洞。

偵防分署表示，查緝隊屬管制勤務場所，絕不容許公器私用，或將營區作為私人留宿、交際空間；對違法、違紀案件將嚴查嚴辦，不因職務身分而寬貸。

海巡署偵防分署苗栗查緝隊，日前才破獲大型毒品案，不料隊長因帶女性友人進入營區，如今遭懲處並被列為汰除對象。記者廖炳棋／翻攝
海巡署偵防分署苗栗查緝隊，日前才破獲大型毒品案，不料隊長因帶女性友人進入營區，如今遭懲處並被列為汰除對象。記者廖炳棋／翻攝

苗栗 海巡署

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