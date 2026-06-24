中市大肚沙田路號誌桿被拉倒地 肇事大貨車聲稱不知情

台中市大肚區沙田路一段的一支號誌桿今被一輛大貨車車斗吊臂勾扯倒地，所幸並未造成任何人員傷亡。大貨車肇事後離開現場，警方後來通知司機到案，他聲稱並不知情。目前障礙已排除，交通恢復順暢，警方將進一步調查肇事原因。

據了解，當時沙田路一段正在拆除安全島的道路拓寬施工，大貨車由沙田路一段往沙田路二段方向行駛，疑因車斗吊臂勾扯到號誌桿電線，造成號誌桿掉落地面，該路段也因此行車一度受阻。

據了解，大貨車將號誌桿拉倒之後，並未停車而是仍往前行。警方根據監視錄影查出是貨車肇事，通知貨車司機到案。貨車司機聲稱他並不知曾勾到電線，是警方通知才知有此事。

另據調查，施工時，號誌桿因配合施工需要，有一側的電線有因此較平日放低，是否因此造成事故，警方表示將把全案送給交通大隊進一步鑑定。不過，烏日警分局呼籲，行車時應注意車前狀態及道路環境，如不慎發生交通事故切勿擅自離開現場，應停留於現場並報案配合警方調查，違者恐涉肇事逃逸相關責任。