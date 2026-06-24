芒果賊有來頭？偷摘竟有車接應 雲林失主這原因堅不報案

雲林縣口湖鄉李姓鄉民住家後院種的芒果樹，今年大爆發生出不少芒果，本月18日深夜兩名芒果賊各持一膠桶擅闖李宅後院採摘，其中一人騎機車離去，另一人竟有轎車來接應，全程被人拍下PO網，警方今天循線找到失主，他卻堅持不報案，警方再三說明後，才立案追查並已鎖定可疑人。

李姓鄉民住家後院種有2棵芒果樹，往年都會有人來偷摘，今年長出不少芒果，本月18日深夜23時，有兩名男子，各持一個塑膠桶，從住宅旁空地進入後院，沒多久桶子裝滿了芒果，其中一男子騎機車離開，另一男子則留在現場等候。

當時一輛黑色轎車駛過，沒多久這輛車又折回來接應，該男子像是摘了自家芒果一般，不慌不忙打開後車廂放妥後，再鑽進車子離去，整個過程全被人用手機拍下，前兩天並貼到網路，由於警方未接獲報案，在獲悉網路情資後，立即主動追查，今天終能聯繫到被害人。

被害人原本堅持不報案，認為家中所種芒果，沒有外賣，只是自己吃或是親朋好友回來一起分享，每年多少都會有人來偷摘，損失沒有很多，他貼網只是想要喝止別再來偷，所以不打算報案，但經警方說明並協助完成報案程序後，著手展開調查，很快掌握涉案的特定人車與身分，將儘速通知到案說明。

北港分局呼籲，擅自採摘他人農作物，不論價值高低均屬違法。警方對民生竊盜案件絕不姑息，將持續積極查緝。

兩男子一起偷摘別人家後院種的芒果，一人騎機車離去，另一人則有人接應。記者蔡維斌／翻攝

男子偷摘別人住家後院芒果，並由一輛轎車接應離去。記者蔡維斌／翻攝