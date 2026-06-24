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高雄擄人案案情大逆轉 竟是同車人為債務設局卻押錯人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳥松區今天凌晨發生擄人傷害案，警方追查10餘小時，涉嫌押走鄭姓男子的3名男子到案後，發現案情大逆轉，竟是與鄭男同車的廉姓男子設局，原本找幫手要教訓車上的債務人葉姓男子，幫手卻押錯人，將鄭男塞進另輛車後車廂逃逸。全案由警方依妨害自由等罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨零時許，36歲廉姓男子駕駛轎車載著鄭姓男子（34歲）與債務人葉男（24歲），行經高雄市鳥松區忠義路與恆山巷口附近，遭1輛白色轎車超車攔下，白車上3名男子下車後，將坐在後座的鄭男拖出，先將鄭男打傷，後強押丟進後車廂離去。

鄭男被押走約10分鐘後，在鳳山區建國路三段、青年路二段路口跳車逃生，造成四肢擦挫傷，隨即跑進超商求救，經送醫治療後無大礙。

仁武警分局獲報，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，查出由台南南下高雄的3名男子後，雙方對案情卻交代不清。警方指出，經突破廉姓男子的心房，才得知原來全案是他所設的局。

據警方調查，廉姓男子因葉姓男子欠他6萬元債務，設局約出葉男，並找不知情的鄭姓男子同車，說是要解決買賣車輛糾紛，卻暗地另找3名幫手開車到高雄市鳥松區攔下他的轎車，原本要這3名幫手押葉男修理，3名幫手卻誤押坐後座的鄭男，並以磚塊砸傷鄭男後，將鄭男塞進後車廂逃離。

警詢後，警方將廉姓男子與3名幫手，依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

高雄警方查辦擄人傷害案，查出廉姓男子與3名幫手涉案。記者林保光／翻攝
高雄警方查辦擄人傷害案，查出廉姓男子與3名幫手涉案。記者林保光／翻攝

高雄 債務

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