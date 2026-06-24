聽新聞
0:00 / 0:00
影／小三通再爆活體運輸案！ 29歲男藏248隻甲蟲闖關稱「幫朋友帶貨」
金廈小三通繼日前接連查獲活體蜥蜴、守宮闖關案件後，今天再傳出又有一名台籍黃姓男子隨身行李夾藏248隻活體甲蟲，企圖搭乘客輪闖關前往大陸廈門，經安檢人員及時攔查，全案後續將由第九岸巡隊完成調查後函送主管機關依法裁處。
第九岸巡隊表示，今天上午8時許，一名年約29歲黃姓男子準備搭乘小三通客輪出境，在未向主管機關申報的情況下，將大批活體甲蟲放置於隨身行李內企圖闖關，安檢人員執行X光機查驗時察覺影像異常，立即上前開箱檢查，當場查獲248隻活體甲蟲，成功阻止其出境。
相關人員指出，查扣甲蟲後立即通報相關單位協助鑑定，經國立屏東科技大學野生動物保育服務中心線上辨識，初步確認這批甲蟲並非保育類野生動物。不過，由於黃男未依規定辦理申報程序，相關違規情節仍由第九岸巡隊完成調查後，函送主管機關依法裁處。
據了解，該批甲蟲為黃男從台灣本島搭機攜帶至金門後，準備透過小三通運往中國，並非自境外非法輸入台灣。而黃男遭逮後也坦承，他本身在台灣就是從事買賣甲蟲，這次是大陸買家想要購買，他幫朋友帶過去。由於近來小三通頻繁出現旅客夾帶活體動物案件，包括蜥蜴、守宮等物種接連遭查獲，相關單位已將活體動物夾帶列為安檢重點項目。
海巡署表示，本案也是近期近期全面強化小三通安檢措施後的重要成果，第九岸巡隊除加強X光機查驗及勤務人員教育訓練外，也透過科技執法提升旅客及行李檢查量能，以防堵活體動植物違規輸出入，維護國境安全與生態防疫。
海巡署呼籲，民眾切勿心存僥倖，私自攜帶活體動植物透過小三通或其他管道入出境，以免觸法受罰。如發現可疑違規情事，可撥打「118」海巡報案專線通報，共同守護國境安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。