白中市北屯議員擬增提1人參選 原提名人邱于珊：選到底

民眾黨台中市北屯議員提名人邱于珊昨爆料，指市黨部主委陳清龍希望她「退選」。對此，陳清龍今進一步解釋，他只是把民調嚴重落後的事實告知，希望她努力，她是黨提名參選人，不會除名，但黨也有視選情再徵召其他人參選的可能，時間是在確定北屯區市議員再增加一席之後；會把相關選情報請黨中央選舉決策委員會決定。

對此，邱于珊表示，即使再多提一人，她也不會退選，一定堅持選到底。但她提醒，民眾黨在北屯區沒有兩席空間，到時候可能兩人都落選。她說，周六就要開始繼續深耕地方，展開地方座談和掃街。

陳清龍說，他身為市黨部主委，有責任把最新的選情告訴邱于珊，並和邱探討各種讓民眾黨勝選的可能性，希望她能趕緊加快努力，跟上選舉步調，但很遺憾邱把此負面解讀。

他說，既然已經提名了邱于珊就不會走將她除名之路，但黨也必須視選情發展找出可能勝選之路。北屯區市議員席次若增加1席，對民眾黨而言是擴大版圖的好機會，黨當然可以視情形再徵召其他可能勝選之人。

陳清龍不諱言，民政局已提北屯的最新人口數給選委會，增提1席只待公布。到時會把相關選情呈報給黨中央的選舉決策委員會，決定是否再徵召1名參選人。

至於會不會就是台中市新聞局前局長吳皇昇？陳清龍回說「那也要吳皇昇願意才行」。