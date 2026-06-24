63歲工程行老闆視訊談網戀...相信對方是美女 衝超商買1萬8點數警攔阻

63歲鄭姓工程行老闆與網友小悅談網戀，對方還開視訊與鄭「面對面」，鄭相信小悅是年輕美女，墜入愛情陷阱；今天上午小悅請鄭代為購買1萬8000元的App Store點數，超商店員關懷詢問，鄭說詞含糊，店員研判有異報警，員警說明連視訊也是騙局，讓鄭打消購買念頭。

台南市鄭姓老闆近日在網路上認識一名使用年輕女子頭像、自稱「小悅」的網友，雙方相談甚歡，對方每日噓寒問暖、頻繁關心生活起居；鄭邀約小悅見面，雖然尚未約成，二人並未實際見到面，但小悅會開視訊跟鄭在網上面對面，讓鄭認為對方是真人，墜入愛情陷阱。

今天上午11時許，鄭姓老闆在小悅的指引下，前往台南市安平區永華路二段一間超商，一口氣挑選市值1萬8000元的App Store點數就要結帳；店員先前已有接獲轄區第四警分局育平派出所提醒，對於民眾要購買大量點數，應先關懷詢問用途。

當鄭姓老闆被店員詢問，是否有玩手機遊戲，為何要購買大量點數，鄭卻不斷低頭察看手機訊息，回答含糊、說詞反覆，店員研判有異，通報育平派出所；警員曾上芫、陳廷維趕往，鄭看到警察，十分緊張，表示因離職員工遭到詐騙，想購買點數研究詐騙手法。

鄭姓老闆疑似受到小悅指示，遇到警察詢問購買原因、點數用途及使用對象已準備一套說詞，但他講到身體發抖，神情異常；員警認為他的解釋並不合理，故作輕鬆耐心與他閒談，並詢問能否檢視手機通訊內容，發現鄭與小悅的LINE對話紀錄。

警方向鄭分析，小悅與他的互動模式，跟假交友真詐財的詐騙手法高度相似，並列舉多起實際案例，逐步說明詐騙話術，並告知對方即使有視訊，也可能是男子用AI軟體假扮；鄭才驚覺自己可能也落入甜言蜜語陷阱，打消購買念頭，表示再也不與對方來往。

分局長廖水池表示，假交友詐騙案件層出不窮，詐騙集團常透過社群平台或通訊軟體主動搭訕，以關心、陪伴及感情培養等方式博取被害人信任，再伺機要求購買遊戲點數、匯款或投資；呼籲民眾如涉及金錢往來、購買點數、借款或投資等要求時，務必提高警覺，多方查證。

63歲鄭姓工程行老闆與網友小悅談網戀，對方還開視訊與鄭「面對面」，鄭相信小悅是年輕美女，今天要去代為購買1萬8000元的App Store點數。記者袁志豪／翻攝

63歲鄭姓工程行老闆與網友小悅談網戀，對方還開視訊與鄭「面對面」，鄭相信小悅是年輕美女，今天要去代為購買1萬8000元的App Store點數。記者袁志豪／翻攝