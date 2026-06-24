高雄月光山火燒車無法辨認死者身分 檢方赴殯儀館相驗

高雄市往來美濃與杉林的月光山隧道，昨天下午發生死亡火燒車事故，一輛疑似由在屏東服役的30歲陳姓空軍士官駕駛的自小客車行經隧道時，不明原因失控自撞爆炸起火，消防人員撲滅火勢後，發現駕駛已成焦屍，身分無法辨認，檢方今會同法醫相驗，將採集DNA檢體進一步確認身分。

據了解，昨天下午1時42分許，該輛自小客車行經月光山隧道時突然失控撞擊，隨即引發大火，由於火勢凶猛，隧道內全面遭濃煙吞噬，隧道南口的美濃端洞口更不斷冒出滾滾黑煙，消防人員一度無法進入滅火，只能繞道北側杉林端灌救。

火勢雖於下午2時11分撲滅，但由於自小客車經過嚴重撞擊、嚴重燒毀變形，警消靠近時已經無法辨認車體，同時也發現因大火焚燒而見骨的駕駛焦屍遺體，遺體嚴重碳化同樣無法辨認身分。

檢察官今天會同法醫前往殯儀館相驗，陳男家屬也抵達殯儀館，由於家屬也無法確認遺體是否就是陳男遇難，因此檢方擬採取DNA比對確認死者身分，同時確切的肇事原因及事故經過也還待後續一步釐清。