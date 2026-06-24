快訊

千萬獎金充公…頭獎冒領案國稅局找到真中獎人 1原因錯身而過

涉詐1455萬助理費…高雄議員黃紹庭獲緩刑定讞 將被解職、不得爭取連任

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄月光山火燒車無法辨認死者身分 檢方赴殯儀館相驗

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市往來美濃與杉林的月光山隧道，昨天下午發生死亡火燒車事故，一輛疑似由在屏東服役的30歲陳姓空軍士官駕駛的自小客車行經隧道時，不明原因失控自撞爆炸起火，消防人員撲滅火勢後，發現駕駛已成焦屍，身分無法辨認，檢方今會同法醫相驗，將採集DNA檢體進一步確認身分。

據了解，昨天下午1時42分許，該輛自小客車行經月光山隧道時突然失控撞擊，隨即引發大火，由於火勢凶猛，隧道內全面遭濃煙吞噬，隧道南口的美濃端洞口更不斷冒出滾滾黑煙，消防人員一度無法進入滅火，只能繞道北側杉林端灌救。

火勢雖於下午2時11分撲滅，但由於自小客車經過嚴重撞擊、嚴重燒毀變形，警消靠近時已經無法辨認車體，同時也發現因大火焚燒而見骨的駕駛焦屍遺體，遺體嚴重碳化同樣無法辨認身分。

檢察官今天會同法醫前往殯儀館相驗，陳男家屬也抵達殯儀館，由於家屬也無法確認遺體是否就是陳男遇難，因此檢方擬採取DNA比對確認死者身分，同時確切的肇事原因及事故經過也還待後續一步釐清。

警消撲滅火燒車後，由於現場車體毀損嚴重，已完全燒成廢鐵，無法辨識車輛。記者巫鴻瑋／翻攝
警消撲滅火燒車後，由於現場車體毀損嚴重，已完全燒成廢鐵，無法辨識車輛。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄 美濃

延伸閱讀

高雄月光山隧道火燒車驚見焦屍 死者疑為空軍士官

火勢猛烈！高雄月光山隧道火燒車 駕駛當場慘死車內

台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

影／20歲孕婦遭輾重傷駕駛肇逃…35周男嬰不治 奇美醫院說明搶救過程

相關新聞

影／小三通再爆活體運輸案！29歲男藏248隻甲蟲闖關稱「幫朋友帶貨」

金廈小三通繼日前接連查獲活體蜥蜴、守宮闖關案件後，今天再傳出又有一名台籍黃姓男子隨身行李夾藏248隻活體甲蟲，企圖搭乘客輪闖關前往大陸廈門，經安檢人員及時攔查，全案後續將由第九岸巡隊完成調查後函送主管機關依法裁處。

白中市北屯議員擬增提1人參選 原提名人邱于珊：選到底

民眾黨台中市北屯議員提名人邱于珊昨爆料，指市黨部主委陳清龍希望她「退選」。對此，陳清龍今進一步解釋，他只是把民調嚴重落後的事實告知，希望她努力，她是黨提名參選人，不會除名，但黨也有視選情再徵召其他人參選的可能，時間是在確定北屯區市議員再增加一席之後；會把相關選情報請黨中央選舉決策委員會決定。

新北市議員周勝考前妻遭公車撞死 檢警殯儀館相驗肇事司機現身

新北市議員周勝考前妻、新北市議員參選人周韋翰母親余婦，今早在板橋遭公車撞上不幸死亡。檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗余婦遺體，周韋翰悲慟低調進入相驗室，肇事謝姓司機也在警方押解下到殯儀館配合相驗，確切死因仍待相驗釐清。

63歲工程行老闆視訊談網戀...相信對方是美女 衝超商買1萬8點數警攔阻

63歲鄭姓工程行老闆與網友小悅談網戀，對方還開視訊與鄭「面對面」，鄭相信小悅是年輕美女，墜入愛情陷阱；今天上午小悅請鄭代為購買1萬8000元的App Store點數，超商店員關懷詢問，鄭說詞含糊，店員研判有異報警，員警說明連視訊也是騙局，讓鄭打消購買念頭。

高雄月光山火燒車無法辨認死者身分 檢方赴殯儀館相驗

高雄市往來美濃與杉林的月光山隧道，昨天下午發生死亡火燒車事故，一輛疑似由在屏東服役的30歲陳姓空軍士官駕駛的自小客車行經隧道時，不明原因失控自撞爆炸起火，消防人員撲滅火勢後，發現駕駛已成焦屍，身分無法辨認，檢方今會同法醫相驗，將採集DNA檢體進一步確認身分。

台9線轎車追撞事故 74歲婦受困車內失去生命徵象送醫不治

花蓮光復鄉台9線與富豐產業道路路口，今天中午12時許，發生轎車追撞轎車意外，後方年約74歲都姓婦人受困車內失去生命徵象，送醫傷重不治，車禍原因有待警方調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。