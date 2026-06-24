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前妻幫兒拉票慘遭公車撞死 周勝考哽咽若沒從政她不會這麼早出來拜託

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市議員周勝考前妻、市議員參選人周韋翰母親余婦，今早8時許幫兒子拉票後過馬路時遭公車撞死。周勝考哽咽說若自己沒有走這條路（從政），前妻也不會那麼早出來拜託。周韋翰對業者視線死角說法難以接受，呼籲公車應裝設防撞偵測系統。

板橋警分局今早8時許接獲報案，板橋區西門街1巷與北門街口發生公車撞行人事故。警方及救護人員趕抵現場，經查54歲謝男上午8時許駕駛台北客運307公車，沿西門街要右轉北門街，謝男行經斑馬線時曾先停車再開，此時67歲余姓婦人站上斑馬線正欲通過，見公車停下於是小跑步要通過斑馬線，不料此時公車又啟動往前行駛，當場撞上余婦並將她輾過，救護人員發現余婦受困公車輪下，救出時已無呼吸心跳，緊急由救護車送往亞東醫院急救。

據了解，意外發生後警方查出死者是新北市議員周勝考前妻、新北市議員參選人周韋翰母親，立即通知2人趕抵醫院，但余婦經急救後仍於上午9時30分宣告不治。

周勝考今天下午2時在服務處哽咽表示，自己32年前開始當民意代表時，前妻雖然不會介入他的服務工作，1998年時雙方雖然離婚，但前妻仍非常支持他的社會服務。這次因為是兒子周韋翰參選她更加積極，在國民黨初選時，她更是每天一大早親自帶兒子去市場拜票幫忙拉票，母親疼孩子的心大家都知道。

周勝考難過的說，前妻每天都在找她朋友拜票積極幫兒子，自己非常謝謝她。自己因忙於工作、忙於服務，如果我沒有走這條路（從政），相信她不會這麼早出來拜託。媒體詢問是否覺得意外現場斑馬線劃設過於前面，周勝考表示，不論斑馬線畫在哪裡，斑馬線是給人走的，開車的人必須在那裏停到沒有人才能過去，有紅綠燈時人硬闖就是人的錯，如果沒有紅綠燈的話，政府要有承擔的責任，到底是誰的錯交由鑑定單位去鑑定。

趕往殯儀館處理母親後事的周韋翰表示，今天早上正在跑行程時，接到電話才知道母親發生意外。周韋翰悲痛的說，母親平常早上習慣會去市場，跟大家寒暄順便幫他拉票。他看了監視器發現母親當時已經跑到了車頭正前方，對於客運業者視線死角的說法難以接受。

周韋翰說，公車也應該裝設防撞偵測系統，一般轎車都有這個系統，為什麼公車它會沒有？是沒有辦法裝？還是交通法規沒有硬性規定？這部分應該要再確認是不是有必要來推動。對於外界關心他的選舉規畫是否會受影響，是否會暫停一些行程，周韋翰表示：「應該不會暫停，她（母親）應該也不會希望我暫停。」

周勝考對於前妻不幸遭撞死哽咽落淚。記者黃子騰／攝影
周勝考對於前妻不幸遭撞死哽咽落淚。記者黃子騰／攝影

消防人員到場將受困車底的余婦救出，但余婦經送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將受困車底的余婦救出，但余婦經送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝

台北 周韋翰 公車 車禍

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