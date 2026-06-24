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存放夾層200萬家族傳承金飾險被丟 東勢清潔隊迅速幫尋回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市環保局東勢區清潔隊日前拆解大型廢棄家具時，接獲民眾緊急來電說，家中長輩一時疏忽，將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具都交由清潔隊清運。清潔隊員細心翻找，30分鐘內全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾。

環保局表示，東勢區清潔隊接獲通報後，立即查閱大型廢棄物預約清運紀錄，並由同仁前往廢棄家具暫置區逐一搜尋，約30分鐘仔細清查後，順利尋獲遺失金飾。為確保物品無誤，清潔隊隨即通知失主到東勢派出所共同清點及辦理相關程序。經清點，尋獲黃金項鍊、手鍊、戒指及金塊等共27件貴重物品，初估市值近新台幣200萬元。

環保局長吳盛忠表示，清潔隊執行大型廢棄家具拆解作業，為減少廢棄物體積並提升資源化效益，減少焚化量。清潔隊同仁也曾執行勤務期間，協助民眾尋回現金、金飾及其他貴重物品，展現誠信負責的服務精神。

吳盛忠表示，環保局將持續加強同仁廉政法紀教育，並秉持為民服務精神，積極協助民眾處理各項環保事務，守護市民權益。同時呼籲民眾於清運大型家具或整理居家環境時，務必再次檢查抽屜、櫃體及夾層空間，確認貴重物品已妥善取出，避免將承載重要回憶或具有高額價值的物品誤當廢棄物清運。

失主謝姓男子表示，這批金飾是家中長輩代代保存的重要嫁妝，具有財產價值，更承載家族情感與歷史記憶。此次能順利尋回，對家人而言意義重大，很感謝東勢區清潔隊員積極協助與熱心服務，讓珍貴財物失而復得。

台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局東勢區清潔隊拆解廢棄家具時，接獲民眾緊急來電表示，家中長輩將存放於神明桌抽屜夾層內的一批家族傳承金飾，連同廢棄家具一併交由清潔隊清運，清潔隊員30分鐘內順利全數尋獲市值近200萬元的傳家金飾，交還失主。圖／台中市環保局提供

環保局 廢棄物

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