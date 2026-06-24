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婚紗業者苑裡出水海灘拍外景車窗遭砸 造型師錢包被偷損失500元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所於昨（23）日晚間7點多接獲民眾報案，婚紗業者一車5人，昨傍晚5點多將休旅車停放於苑裡出水海灘旁道路，在沙灘上拍攝婚紗照，未料返回取車時，發現駕駛座車窗遭人破壞，造型師放置於副駕駛座錢包內的現金遭竊。

警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並通知鑑識人員到場採證；經初步了解，財物損失500元，警方將依規定受理報案，並持續追查相關涉案人員。另外，被害民眾也在網路PO文，若當時剛好有民眾在附近，或行車記錄器有拍攝到可疑人車與相關畫面，懇請與他們聯繫。

警方表示，目前已依規定受理報案，並積極調閱案發地點周邊及路口監視器影像，持續清查可疑人、車及相關跡證，全力追查涉案犯嫌身分並依法究辦，以維護民眾財產安全。

被害民眾休旅車的駕駛座車窗遭人破壞，放置於副駕駛座錢包內的現金遭竊。圖／警方提供
被害民眾休旅車的駕駛座車窗遭人破壞，放置於副駕駛座錢包內的現金遭竊。圖／警方提供

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